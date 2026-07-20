¡Atención emprendedor! Conoce cómo detectar comprobantes electrónicos falsos

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Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Hoy varios emprendedores venden por WhatsApp, redes sociales o delivery, lo que se ha vuelto parte natural del negocio. Ahora una venta puede cerrarse en minutos: el cliente escribe, confirma el pedido, envía una captura del pago y pide que el producto salga “lo antes posible”; pero en esa rapidez también aparece un riesgo cada vez más frecuente: entregar mercadería confiando solo en la imagen del comprobante de pago.

El crecimiento de los pagos digitales ha abierto nuevas oportunidades para los negocios, pero también exige mayor cuidado al momento de verificar cada operación.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), los pagos con QR en comercios pasaron de 18.7 millones en junio del 2024 a 29.6 millones en junio del 2025, un crecimiento de 58.5%, reflejando una mayor adopción de estos medios en transacciones presenciales.

“Para un emprendedor, un comprobante no debe ser visto como una confirmación automática de pago. La verdadera seguridad está en verificar que el dinero ingresó a la cuenta antes de entregar el producto. Ese pequeño hábito puede evitar pérdidas de mercadería, capital de trabajo y tiempo”, señala Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor de Mibanco.

Por ello, para evitar caer en estas estafas, Roberto Percca comparte cinco recomendaciones para que los emprendedores puedan detectar comprobantes electrónicos falsos y proteger sus ventas:

1. No entregues la mercadería solo por una captura de pantalla: el error más común es asumir que una imagen equivale a un pago confirmado. Las capturas pueden ser editadas, reenviadas o corresponder a operaciones que no llegaron a completarse. Antes de entregar el producto, revisa directamente en tu aplicativo bancario, billetera digital o cuenta del negocio si el dinero ingresó. La regla debe ser clara: comprobante recibido no es lo mismo que pago confirmado.

2. Verifica los datos clave antes de cerrar la venta: revisa que el monto, la hora, la fecha, el nombre del pagador y el número de operación coincidan con la venta realizada. Si el cliente pagó 80 soles, pero el comprobante muestra otro monto, un horario extraño o datos incompletos, detén la entrega y valida mejor. En campañas o momentos de alta demanda, esta revisión debe ser parte del proceso, no opcional.

3. Desconfía del cliente que presiona demasiado: una señal de alerta frecuente es la urgencia exagerada: “ya te pagué, mándalo rápido”, “mi motorizado está afuera”, “no puedo esperar”, “revísalo luego”. Los estafadores suelen usar la presión para que el emprendedor no verifique. Si el cliente insiste en acelerar la entrega sin que el pago figure en la cuenta, lo más prudente es pausar la operación hasta confirmar el abono.

4. Usa una cuenta o celular exclusivo para los cobros del negocio: cuando mezclas pagos personales, ventas del negocio, gastos familiares y transferencias de proveedores, es más difícil identificar si un pago realmente corresponde a una venta. Separar los cobros digitales permite revisar movimientos con mayor rapidez, detectar operaciones sospechosas y evitar confusiones. Si no puedes tener otro celular, al menos separa cuentas, aplicaciones y notificaciones del negocio.

5. Guarda evidencia y actúa rápido ante un intento de fraude: si detectas un comprobante falso o una operación sospechosa, conserva la conversación, la captura enviada, el número de contacto y cualquier dato del pedido. No discutas ni compartas información adicional. Lo recomendable es bloquear la entrega, alertar a tu equipo y reportar el caso con las autoridades correspondientes.

(FIN) NDP/CNA