¡Atención pensionista ONP! Mira el cronograma para saber cuándo cobrar en agosto

Archivo - Perú.- MEF aprueba S/42 millones para bonos de reconocimiento y bonos complementarios de ONP - Andina/Difusión - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Los pensionistas de los diferentes regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya cuentan con el cronograma oficial de pago de pensiones correspondiente al mes de agosto.

De esta manera, los depósitos se realizarán de manera escalonada, según el régimen pensionario y, en el caso del Decreto Ley N° 19990, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Para los pensionistas del Decreto Ley N° 19990, el abono en cuenta se efectuará en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Según el cronograma establecido por la ONP, los pensionistas cobrarán de acuerdo a la letra inicial de su apellido en el siguiente orden:

* A – C: 10 de agosto

* D – L: 11 de agosto

* M – Q: 12 de agosto

* R – Z: 13 de agosto

Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley N° 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto.

La ONP señaló que el pago a domicilio a los pensionistas se realizará entre el 17 y el 26 de agosto.

Por su parte, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N° 18846, Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo, Ley N° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto en las entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

En el caso de la Ley N° 26790, el Banco de la Nación atenderá además los pagos correspondientes a cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Para estos regímenes, el pago a domicilio se efectuará entre el 20 y el 26 de agosto.

Con este cronograma, los pensionistas podrán identificar con anticipación la fecha en la que recibirán su pensión y programar el retiro de sus recursos mediante la modalidad de pago que les corresponda.

(FIN) CNA