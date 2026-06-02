¡Atención pensionistas! ONP inicia este viernes el pago correspondiente a junio

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que, del viernes 5 al jueves 11 de junio, se efectuará el pago de las pensiones a 779,369 asegurados a nivel nacional, correspondiente al presente mes.

Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.

La ONP señaló que emitió un cronograma para pensionistas del régimen 19990, donde se muestra que el pago se realizará según la inicial del apellido paterno del asegurado:

* A-C: viernes 5 de junio

* D-L: lunes 8 de junio

* M-Q: martes 9 de junio

* R-Z: miércoles 10 de junio

El jueves 11 de junio recibirán su depósito los 65,602 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

La ONP indicó que, si un afiliado desea recibir su pensión en otra entidad bancaria, puede solicitar el cambio de banco de manera fácil y rápida.

Antes de realizar el trámite, se debe verificar que la nueva entidad financiera cuente con los servicios que necesite el afiliado, como el cobro mediante carta poder, acceso a préstamos personales y otros beneficios para pensionistas.

Las entidades bancarias disponibles son: Banco de la Nación, BBVA Perú, Banco GNB, Banco BanBif, Interbank y Scotiabank.

Para más información sobre cómo solicitar el cambio de banco, ingresa aquí: www.gob.pe/12968-solicitar-cambio-de-banco-para-el-cobro-de-....

Recuerda que también puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

(FIN) NDP/CNA