¡Atención! Toma nota de estas 4 claves para prevenir incendios eléctricos en Navidad

Las luces de Navidad deben ser revisadas y de calidad para evitar incendios. - Andina/Cortesía

Lima 30 Nov. (ANDINA) -

Ante la llegada de la temporada de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), lanzó su campaña “Navidad con Calidad” a fin de prevenir incendios eléctricos con recomendaciones.

El objetivo es sensibilizar a familias, emprendedores y comercios sobre la importancia de elegir productos eléctricos que cumplan con las recomendaciones, especificaciones y estándares de las Normas Técnicas Peruanas (NTP).

La iniciativa busca reforzar la cultura de prevención frente a incendios, cortocircuitos y sobrecargas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú,

entre el 60% y 70% de los incendios en el país se deben a instalaciones eléctricas defectuosas.

Estos eventos suelen originarse por cableados antiguos o deteriorados; productos sin cumplir normativas; cables, luminarias e interruptores falsificados y el uso de materiales de baja calidad. El riesgo se incrementa en diciembre por el uso intensivo de luces decorativas, guirnaldas, extensiones y equipos eléctricos.

¿Qué promueve la campaña “Navidad con Calidad”?

El Inacal enfatiza la importancia de adquirir productos seguros, mantener instalaciones eléctricas en óptimo estado, evitar conexiones improvisadas y aplicar las Normas Técnicas Peruanas, que establecen requisitos para enchufes, extensiones, tomacorrientes, cables y luminarias. Entre las recomendaciones destacan:

1) Elegir productos eléctricos seguros:

-Verificar que enchufes, extensiones, tomacorrientes, luces y guirnaldas cuenten con rotulado visible, marca del fabricante, y de preferencia que estén certificados.-Evitar comprar en lugares informales o artículos sin garantía.

Según la Asociación de Empresas de Productos Eléctricos del Perú (EPEI), el uso de productos fabricados con estándares de calidad reduce hasta en 85% el riesgo de incendios.

2) Inspección de instalaciones eléctricas

-Comprobar que el sistema eléctrico de la vivienda o negocio esté en buen estado; si corresponde, solicitar una revisión profesional o de la entidad competente.-Las instalaciones eléctricas deben evaluarse cada 10 años en promedio.-No sobrecargar tomacorrientes con múltiples adaptadores o extensiones en cascada.

-Desconectar decoraciones eléctricas durante la noche o cuando no haya personas en casa.

-Evitar empalmes improvisados, reparaciones caseras o cables dañados.

3) Instalación y uso responsable de luces navideñas y decoraciones luminosas

Normas Técnicas Peruanas aplicables: NTP-IEC 60598-2-20 y NTP-IEC 60598-2-21, que establecen requisitos de seguridad para luminarias y productos decorativos:

-Comprobar que las luces estén marcadas correctamente, indicando si son para uso interior o exterior.Verificar que la tensión no exceda 250 V.-Para uso exterior, elegir productos a prueba de salpicaduras, con cables de al menos 1,5 metros.-Evitar conectar varios cordones en cascada sin supervisión.-Mantener los productos lejos del alcance de niños.-Revisar que incluyan etiquetas visibles con instrucciones y advertencias de uso.

4) Uso seguro de enchufes, tomacorrientes y extensiones

Normas aplicables: NTP-IEC 60884-1 y NTP-IEC 60884-2-7 sobre requisitos de seguridad para dispositivos de conexión doméstica:

-Utilizar enchufes y tomacorrientes fijos o móviles adecuados según su uso interior o exterior.-Verificar la tensión y capacidad de corriente permitida.-Comprobar la identificación del fabricante o comercializador.-Revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas para evitar fugas o sobrecargas.-Prevenir manipulaciones inseguras, especialmente por parte de niños.

Navidad más segura con productos de calidad

La campaña se articula bajo el lema “Esta Navidad, la calidad también se comparte”, invitando a las familias a tomar decisiones informadas para prevenir accidentes.

El Inacal recuerda que además se cuenta con Normas Técnicas Peruanas para juguetes, ropa, artesanías, adornos y alimentos que forman parte de la cena navideña, fundamentales para evitar intoxicaciones y otras emergencias frecuentes de la temporada.Según EPEI Perú, los cables fabricados con estándares de calidad pueden durar hasta 20 años, mientras que los productos subestándar suelen resistir entre 2 y 5 años, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento, cortocircuitos e incendios.