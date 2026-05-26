ATU: en quincena de julio aunciarían cuando comienza concesión del Metropolitano

Andina/Presidente De La Autoridad De Transporte

Lima 26 May. (ANDINA) -

La propuesta de adenda estructural con el operador del Metropolitano será enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 15 de junio para su evaluación y posterior aprobación, anunció hoy el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández.

“Con la aprobación de esta adenda estructural se conocerá el inicio de operaciones y el plazo que tendrá. Ello además de otros temas como la renovación integral de sus unidades con aire acondicionado, entre otros”, manifestó.

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De este modo, refirió que el 20 de mayo concluyó el proceso formal de evaluación de la adenda estructural con el operador del Metropolitano para dar inicio formal a la concesión de la vía.

“Hay algunos temas por evaluar en los que hemos coincidido con los operadores que se puede hacer hasta el 9 de junio”, declaró.

Propuesta consensuada

De este modo, adelantó que el 15 de junio se estará enviando al MEF la propuesta de adenda estructural que ha sido consensuada con el operador.

“Considerando que son siete direcciones las que opinan se debe conocer la decisión del MEF en 30 días”, dijo.

Mencionó que la adenda estructural considera, entre otros temas, una serie de mejoras en flota, que incluirán aire acondicionado.

“Estamos hablando de 300 vehículos troncales más los 60 que se definen en el modelo operacional para la Ampliación Norte. Además, estamos hablando de 223 vehículos alimentadores”, refirió.

Estamos considerando que se mantendría el plazo de 12 años. “Pero dentro de la evaluación, considerando que los operadores han ganado algunos laudos, se podría pagar con años de concesión adicional”, añadió.

Son temas considerados en el modelo de evaluación, puntualizó el presidente de la ATU.

“Ya el 15 de julio próximo podríamos anunciar el inicio de operaciones de la concesión del Metropolitano”, reiteró Hernández.

A partir de esa fecha tendríamos una concesión que comience a operar de forma correcta, con unas 600 unidades nuevas, aseveró.

(FIN) SDD/JJN