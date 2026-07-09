Auge del mercado de mascotas abre oportunidades para emprender en la industria de la moda

Archivo - Dos de cada 3 hogares compran alimento para perro y gastan S/ 242 al año. - Andina/Gianmarco Delgado/Andina - Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El crecimiento del mercado de mascotas en el Perú está impulsando nuevas oportunidades de negocio para emprendedores que buscan ingresar a las industrias creativas. Con más de 17 millones de mascotas en los hogares peruanos y una mayor disposición de los dueños a invertir en productos especializados, la moda para mascotas aparece como un nicho con potencial de crecimiento, especialmente para quienes buscan desarrollar propuestas diferenciadas en diseño, calidad y personalización.

"La moda para mascotas representa una oportunidad interesante porque combina dos elementos que hoy tienen gran relevancia: el vínculo emocional con los animales de compañía y la búsqueda de productos diferenciados. Pero para que un emprendimiento prospere es necesario entender que detrás de cada diseño debe existir una estrategia de negocio, desde la definición del cliente hasta la gestión de costos y la construcción de marca", señala Mary del Águila, CEO del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM).

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Frente a este escenario, la especialista compartecinco recomendaciones para quienes desean emprender en el negocio de la moda para mascotas.

1. Encuentra un nicho antes de lanzar la marca

No todas las mascotas ni todos los consumidores tienen las mismas necesidades. Definir si la marca estará orientada a ropa funcional, prendas premium, accesorios personalizados o colecciones temáticas permite construir una propuesta diferenciada y evitar competir únicamente por precio.

2. Gestiona el negocio con visión empresarial

Controlar costos, definir precios rentables, planificar la producción y medir resultados son aspectos esenciales para que el emprendimiento pueda crecer de manera ordenada y mantenerse en el tiempo.

3. Diseña pensando en la mascota y en su dueño

El diseño debe combinar estética, comodidad y funcionalidad. Elegir materiales adecuados, considerar diferentes tallas y garantizar libertad de movimiento son aspectos que generan confianza y aumentan las posibilidades de fidelizar clientes.

4. Crea una marca con personalidad

Más que vender ropa, las marcas exitosas construyen una identidad. Definir un concepto, una historia y un estilo propio ayuda a conectar emocionalmente con los dueños de mascotas y a destacar en un mercado cada vez más competitivo.

5. Construye una comunidad alrededor de la marca

Las plataformas digitales permiten más que vender productos: ayudan a conectar con los dueños de mascotas, generar confianza y construir una comunidad que impulse la fidelización y las ventas.

Para Del Águila, el éxito en este sector dependerá de la capacidad de profesionalizar el emprendimiento desde el inicio. "Las marcas que realmente crecerán serán aquellas que entiendan que detrás de cada colección debe existir una estrategia empresarial. Emprender es combinar creatividad con planificación para construir un negocio sostenible", concluye.

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