La automatización: edificios inteligentes agilizan atención de los propietarios

Andina/La Automatización: Edificios Inteligentes

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Ante las administraciones tradicionales de edificios multifamiliares, los edificios inteligentes cobran mayor vigencia y se presentan como una alternativa que se adelanta a escenarios no tan futuristas.

El sector inmobiliario incorpora cada vez más soluciones digitales orientadas a generar eficiencias en la administración de edificios.

La automatización de los procesos y el uso de sistemas de monitoreo en tiempo real cambiaron la forma de gestionar los inmuebles, refiere el director de operaciones de Kubiqo Administradora de Inmuebles, Erick Banich.

Considera que esa tendencia avanza en consonancia con el auge de la construcción y el desarrollo de proyectos habitacionales, además de las innovaciones tecnológicas, sobre todo la inteligencia artificial (IA).

- Cinco claves para gestionar eficientemente edificios corporativos y multifamiliares

“Por lo que observamos, cada vez serán más los inmuebles gestionados con tecnología”, proyecta el ejecutivo.

De acuerdo con el directivo, las compañías que lideran la gestión inmobiliaria —las de mayor profesionalización— ya incluyen en sus procesos y servicios herramientas de alta tecnología, IA, cámaras inteligentes y porteros remotos.

“Del 100% de firmas administradoras, entre el 20% y el 25% ya implementaron estas tecnologías modernas. Las de menor escala recién inician sus procesos”, señala.

Concentración

Conforme progresa esta modalidad de gestión, se pronostica que el mayor número de inmuebles inteligentes se ubicará en Lima.

“Es necesario considerar que la capital registraba hasta marzo 1,088 proyectos de edificaciones en construcción y para junio proyectaba más de 1,600”.

Después de la capital, las urbes de Arequipa y Piura registran el mayor número de inmuebles inteligentes, comenta Banich.“En Arequipa se estructuran proyectos de gran envergadura para más de 100 familias. El norte de la nación, Piura y Trujillo, también reporta progresos en la materia acordes con el crecimiento del país”, indica el directivo.

En predios menores, la automatización generalmente se presenta en la iluminación, el sistema contra incendios y detalles del funcionamiento interno.“Las organizaciones administradoras formales con trayectoria en el sector invierten mucho más en tecnología debido a que los inmuebles poseen mayores dimensiones y registran alta afluencia. Prácticamente, son como pequeñas ciudades”, dice.

Automatización

Banich apunta que la gestión de inmuebles con IA es más compatible con espacios que albergan a más de 100 familias.

“El objetivo consiste en automatizar cada acción y el uso de las áreas comunes de una infraestructura, a fin de brindar soluciones a los usuarios. Poseer esa información disponible resulta de gran utilidad”, menciona.

No se trata de suplantar al individuo; el propósito es que las consultas sencillas formuladas habitualmente por un propietario obtengan respuesta de manera ágil y eficiente, sin necesidad de aguardar la réplica del gestor, agrega Banich.

Esto responde a que una de las mayores disconformidades de los propietarios, en cualquier inmueble, es la demora en las contestaciones del gestor.

Información

Al poseer un volumen superior de información y mediante el empleo de la IA, resulta viable optimizar la disposición del manual de convivencia, los recibos, los números de cuentas, las pautas de áreas comunes y los horarios del personal.

“Mediante WhatsApp, los residentes pueden formular consultas y la IA responderá sobre los aspectos comunes del inmueble”, comenta.

No obstante, Banich reconoce que existen asuntos complejos que restringen la automatización, pues los usuarios requieren un contacto humano directo.

Sin embargo, atender lo cotidiano mediante la tecnología libera el 80% del tiempo del gestor.

¿Robots a la vista?

Banich afirma que el uso de robots para atender las áreas de mantenimiento de los edificios multifamiliares no está tan lejos.

“Estamos haciendo pruebas con robots inteligentes para los temas de limpieza y de conserjería en edificios”, refiere. Explica que al considerar estas alternativas lo que están haciendo es adelantarse a lo que pueda ocurrir después en el mercado laboral.“En este momento hay una necesidad de personal que se observa en todas las empresas de servicios, tanto en el área de conserjería como en limpieza. Hay una necesidad de personal que a veces no logramos cubrir”, dice.

Debido a las distancias que el personal debe recorrer para llegar a sus puestos de trabajo, el intenso tráfico, prefieren desempeñarse en otras actividades. “Todo ello hace que el factor mano de obra ya empiece a disminuir”.

En este escenario, menciona que como Kubiqo buscan presentar soluciones innovadoras para cubrir esos puestos de la mejor manera posible.

“Lo que al final busca el propietario es que su edificio esté limpio y que se cubra un estándar en la calidad del servicio. Lo que vamos a proponer al mercado es que siga habiendo una persona para el servicio de limpieza, pero acompañado de un robot”.

Datos

- Banich comenta que Kubiqo ha implementado una inteligencia artificial que atiende a los clientes directamente, les informa sobre sus recibos, mantenimientos pendientes, entre otros datos.

- En edificios empresariales prácticamente el 100% ya se administra de manera automatizada.

- Conforme vayamos creciendo en propiedad horizontal y en los nuevos edificios se hará más evidente la disminución de personal disponible para las áreas de conserjería y de limpieza.

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