Autoridad Nacional del Agua apunta a fortalecer la seguridad hídrica en el país

Andina/Difusión

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tiene como uno de sus objetivos principales el fortalecimiento de la seguridad hídrica en el país.

Para ello, el biólogo Juan Carlos Castro Vargas asumió la jefatura de la ANA, tras ser designado mediante la Resolución Suprema N° 007-2026-MIDAGRI, publicada el 2 de agosto del 2026, que lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Al asumir el cargo, el nuevo jefe de la ANA reafirmó su compromiso de fortalecer una institución estratégica para el desarrollo del país. "Nuestro compromiso es claro: trabajar por una gestión transparente, técnica y sostenible del recurso hídrico, pensando siempre en las personas, las comunidades y las futuras generaciones", señaló.

Juan Carlos Castro destacó que su gestión estará orientada a fortalecer la seguridad hídrica, proteger las fuentes de agua, promover el uso responsable y eficiente del recurso, y consolidar una ANA cercana a la ciudadanía, capaz de anticiparse a los riesgos y enfrentar los efectos del cambio climático mediante el trabajo articulado con los diferentes niveles de gobierno, los usuarios del agua y la sociedad.

El nuevo jefe de la ANA cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y una sólida experiencia en recursos hídricos y gestión ambiental. Entre febrero del 2024 y octubre del 2025 se desempeñó como ministro del Ambiente. Previamente, ejerció la jefatura de la Autoridad Nacional del Agua desde octubre del 2023 hasta febrero del 2024.

Asimismo, ocupó diversos cargos directivos dentro de la institución, entre ellos director de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos, director de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos y asesor de la Alta Dirección, impulsando instrumentos técnicos y normativos para fortalecer la gestión integrada del agua en el país.

Juan Carlos Castro es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con una maestría en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión Ambiental, además de un doctorado en Ciencias Ambientales y diversas especializaciones en gestión de recursos hídricos, manejo de cuencas hidrográficas, gobernanza del agua, evaluación ambiental y gestión pública.

Durante sus más de 20 años de trayectoria profesional ha desempeñado funciones directivas en instituciones como el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Asimismo, fue asociado en recursos hídricos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el proyecto GIRH-TDPS y consultor senior en gestión ambiental hídrica para la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), además de desarrollar una destacada labor académica como docente e investigador.

(FIN) NDP/CNA