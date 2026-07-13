Avanza obra de electrificación en Pucallpa: cierra brechas sociales y se genera progreso

Perú.- Ministro Waldir Ayasta supervisó avance de obras de electrificación en Pucallpa - Andina/Cortesía

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, encabezó la ceremonia de inicio de obras del proyecto "Creación del Sistema de Electrificación con Sistema Convencional del Sector 9.300 - III Etapa del Distrito de Callería", en el marco de una visita técnica para verificar los avances de trabajos de electrificación en la ciudad de Pucallpa.

Este primer proyecto comprende la creación del sistema de electrificación convencional para nuevos usuarios del Asentamiento Humano Flor de Esperanza, permitiendo que cientos de familias cuenten por primera vez con servicio eléctrico para sus hogares, cerrando brechas sociales y generando oportunidades de progreso."Con esta obra elevamos el índice de electrificación de la zona, viabilizando que nuevos usuarios cuenten con un suministro seguro y continuo. Esta intervención contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población y facilitará el desarrollo de actividades económicas y sociales en la zona", pronunció el ministro.Previamente, supervisó los avances en el proyecto "Creación del Sistema de Transmisión de 138 kV y la Nueva SET Campo Verde 138/60/22.9 kV", ubicado en el distrito de Campo Verde, que forma parte del Plan de Inversiones en Transmisión 2021-2025 aprobado por Osinergmin.El proyecto busca beneficiar a más de 20 mil ciudadanos en el referido distrito, incrementando la capacidad de abastecimiento de energía eléctrica, garantizando un servicio más confiable y continuo, para atender el crecimiento de la demanda y fortalecer el desarrollo urbano, comercial y productivo de la zona.Adicionalmente, el ministro verificó el estado del proyecto "Creación del Sistema de Subtransmisión y la Nueva Subestación Manantay 60/22.9/10 kV", ubicado en el distrito de Manantay", una ambiciosa iniciativa de inversión que permitirá fortalecer el suministro eléctrico en beneficio de más de 300 mil ciudadanos.El proyecto contempla la construcción de la nueva subestación eléctrica, una línea de 60 kV de derivación hacia la nueva SET (sistema de subtransmisión), así como obras civiles y electromecánicas asociadas, que fortalecerá la infraestructura eléctrica necesaria para atender la demanda de los distritos de Callería y Manantay.