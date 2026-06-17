Balanza comercial creció 89% en primeros cinco meses con superávit de US$ 16,171 millones

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La balanza comercial peruana acumuló un superávit de 16,171 millones de dólares entre enero y abril del 2026, monto superior en 89% respecto a los 8,555 millones registrados en igual periodo del año anterior, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Elresultado refleja el sólido desempeño del sector externo durante los primeros cuatro meses del año, favorecido por el incremento de los precios internacionales de exportación y por mayores volúmenes de envíos al exterior.

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De acuerdo con el ente emisor,

solo en abril la balanza comercial registró un superávit de 3,304 millones de dólares, cifra superior en 1,626 millones respecto al mismo mes del 2025.

Asimismo,

el superávit acumulado de la balanza comercial en los últimos doce meses alcanzó los 43,049 millones de dólares a abril de este año, el nivel más alto de la serie reciente.

La evolución del superávit anualizado mostró una tendencia creciente durante el primer cuatrimestre del año. El saldo acumulado de la balanza comercial en los últimos doce meses pasó de 37,797 millones de dólares en enero a 39,704 millones en febrero y 41,423 millones en marzo, hasta alcanzar los históricos 43,049 millones de dólares en abril.

De esta manera, el superávit comercial anualizado se incrementó en más de 5,200 millones de dólares entre enero y abril de este año.

Exportaciones e importaciones

Lasexportacionessumaron 9,329 millones de dólares en abril, monto superior en 51.1% frente al mismo mes del año pasado. Este crecimiento respondió al incremento de 33% en los precios promedio de exportación y al aumento de 13.7% en los volúmenes exportados.

Las ventas al exterior de productos tradicionales, encabezados por minerales, petróleo, gas y harina de pescado, ascendieron a 7,544 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual de 68.8%, impulsado principalmente por el alza de los precios del cobre y del oro. En tanto, las exportaciones no tradicionales, que agrupan bienes con mayor valor agregado, como productos agroindustriales, textiles, químicos y metalmecánicos, alcanzaron los 1,745 millones de dólares y avanzaron 3.4% respecto a abril del 2025.

Por su parte, lasimportacionestotalizaron 6,025 millones de dólares en abril, cifra mayor en 34% frente a igual mes del año anterior, debido principalmente a una mayor demanda de bienes de consumo duraderos, derivados de petróleo y bienes de capital.

El BCR reportó, además, que lostérminos de intercambiocrecieron 20.9% en abril respecto al mismo mes del 2025, favorecidos por el aumento de 33% en los precios de exportación, lo que contribuyó a fortalecer el resultado positivo de la balanza comercial.

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