Balanza comercial del Perú registra superávit anual de US$ 44,431 millones a mayo 2026

Archivo - Perú.- Exportaciones son favorecidas por mejores precios internacionales - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El superávit de la balanza comercial del Perú acumulada en los últimos 12 meses alcanzó los 44,431 millones de dólares a mayo de 2026, destacó hoy el Banco Central de Reserva del Perú.

Asimismo, detalló que en términos mensuales,

se registró un superávit comercial de 3,473 millones de dólares en mayo del presente año, superior en 1,518 millones de dólares al de igual mes de 2025.

El ente emisor, explicó quelas exportaciones en mayo sumaron 9,415 millones de dólares, monto superior en 38.9% en comparación con el similar mes de 2025, debido al incremento de 31.2% del precio promedio de las ventas al exterior, así como al crecimiento del volumen exportado en 5.9 %.

De otro lado, el Banco Central indicó que las importaciones se elevaron en 23.2% a 5,941 millones de dólares en mayo, reflejo principalmente de las mayores compras de bienes de capital, petróleo y derivados, y bienes de consumo duradero.

“En el periodo enero-mayo del presente año, la balanza comercial mostró un superávit de 19,509 millones de dólares, mayor al conseguido en el mismo periodo del año previo (10,511 millones de dólares)”,puntualizó el Banco Central de Reserva del Perú.