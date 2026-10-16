El banco central de Perú cierra la primera semana de octubre con unas reservas netas de 85.515 millones

Archivo - Izado de la bandera de Perú en una ceremonia del Comando Operacional Marítimo de las Fuerzas Armadas Peruanas. - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Perú contaba con unas reservas internacionales netas de 96.050 millones de dólares (85.515 millones de euros) a fecha del 7 de octubre, un 4,2% más que al concluir septiembre y un 6,5% más que en diciembre, según se desprende de los datos publicados este viernes por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De su lado, el instituto emisor registró una liquidez neta de 96.163 millones de dólares (85.616 millones de euros), prácticamente las mismas variaciones para esos dos meses.

Esta última cantidad se distribuyó entre bonos por 71.274 millones de dólares (63.457 millones de euros), en depósitos por 16.539 millones de dólares (14.725 millones de euros) y reservas de oro y plata por 4.581 millones de dólares (4.079 millones de euros).

Además, se contabilizaron suscripciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) por 3.698 millones de dólares (3.292 millones de euros). También se anotaron 71 millones de dólares (63,2 millones de euros) de procedencia no especificada.