Banco Central de Reserva del Perú celebró el XLIV encuentro de economistas

Andina/Sede Del Banco Central De Reserva Del

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) llevó a cabo el XLIV Encuentro de Economistas, evento donde se presentaron y analizaron 68 documentos de investigación sobre temas de banca central y política económica del país.

En ese sentido se abordaron temas tales como inflación y transmisión de la política monetaria, dolarización financiera y medidas macroprudenciales, estabilidad financiera y deuda pública, informalidad, productividad, empleo y salarios, términos de intercambio y tipo de cambio real, y las dimensiones sociales de la minería y los eventos climáticos.

La sesión de apertura contó con las palabras de bienvenida de Carlos Montoro, Gerente de Política Monetaria del BCR, y de Pablo Lavado, Vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP, quien destacó los lazos académicos que unen a ambas instituciones.

Durante la inauguración, el BCR presentó su renovado Portal de Investigación Económica y Financiera ( http://investigacion.bcrp.gob.pe" target="_blank" class="ApplyClass">investigacion.bcrp.gob.pe).

La primera sesión plenaria, “El estado actual de la inteligencia artificial”, estuvo a cargo de Fernando Pérez-Cruz, asesor senior del Banco de Pagos Internacionales (BIS), mientras otras dos sesiones se dedicaron al dinero digital y los sistemas de pagos y a las nuevas tecnologías para infraestructuras de mercado financiero.

Participaron autores del BCR y del Ministerio de Economía y Finanzas, junto con investigadores de la PUCP, la UNI, la UNMSM, la UNSA, la UNSAAC, la UP, la UPC, el BID, el BIS, el IIF, la OIT, el Banco de la República de Colombia, el MIT, Cornell University, Fordham University, UCSC, la Universidad de Michigan, la Universidad de Ámsterdam y la LSE, entre otras instituciones, así como moderadores de GRADE, UCLA y Vanderbilt University.

La segunda sesión plenaria se dedicó a los efectos del Fenómeno El Niño. Ken Takahashi, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, explicó las diferencias entre El Niño costero y el de escala global y advirtió sobre la escasa atención que se presta a las posibles sequías en la sierra sur.

Funcionarios del BCR analizaron los impactos macroeconómicos del FEN y las respuestas de la política fiscal ante desastres naturales.

En las palabras de clausura, Adrián Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del BCR, recordó que el Encuentro de Economistas nació en 1983 como una actividad interna del Banco Central, vinculada a los temas de cada época, y que con los años se fue abriendo a la comunidad académica y a investigadores de otros bancos centrales y universidades.

Señaló que la cantidad de investigaciones presentadas ha crecido de manera sostenida, en línea con la producción académica del Banco y la necesidad de comprender fenómenos complejos e interrelacionados.

Destacó también que la fecha del Encuentro coincide con los 95 años de la creación del área de Estudios Económicos, originada con la llegada de la Misión Kemmerer, y contrastó la agenda de los años ochenta con los temas actuales: inteligencia artificial, inclusión financiera, informalidad y crecimiento del PBI potencial, además de la política monetaria y de la plenaria de coyuntura con la que se cerró el evento.