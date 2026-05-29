Banco Central de Reserva: Perú registra 23 trimestres consecutivos de superávit comercial

Perú.- BCR: cuenta corriente tuvo superávit de 4.3% del PBI a marzo y acumula 3 años favorables - Andina/Archivo

Lima 29 May. (ANDINA) -

En términos anuales el superávit comercial en el primer trimestre del 2026 fue de 41,423 millones de dólares representando el 11.5% del Producto Bruto Interno (PBI), señaló el Banco Central de Reserva (BCR).

Indicó que en términos trimestrales el superávit de la balanza comercial de bienes ascendió a 12,867 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, resultado superior en 5,990 millones al de similar periodo del 2025.

Esto se explicó principalmente por el continuo crecimiento de los términos de intercambio, según el BCR.

Señaló que con el resultado de este periodo elPerú registra 23 trimestres consecutivos de superávit comercial.

Si excluimos el episodio de la pandemia el Perú habría registrado más de nueve años consecutivos de resultados superavitarios, indicó.