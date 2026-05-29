Banco Mundial: ¿Cuántos venezolanos en Perú se encuentran económicamente activos?

Perú.- Banco Mundial: Más del 80% de venezolanos en Perú se encuentran económicamente activos - Andina/Ricardo Cuba

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Banco Mundial (BM) reveló que más del 30% de la población venezolana en el Perú cuenta con estudios superiores y experiencia profesional, mientras que más del 80 % se encuentra económicamente activa.

Asimismo, un análisis elaborado porACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con el Banco Mundial también estima queesta población aporta cerca de 530 millones de dólares anuales a la economía peruana, equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI).

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Este mismo estudio también señala que,por cada sol que es invertido por el Estado peruano a favor de la población venezolana, se genera un retorno fiscal de 2.6 soles.

“Estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”, explica Laura Almirall, representante de ACNUR en el Perú.

América Latina y el Caribe concentran buena parte de esta realidad. De acuerdo con la organización, cerca de 7.9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y una vida mejor, y la mayoría —6.7 millones— ha sido acogida en la región. En el Perú, residen actualmente alrededor de 1.64 millones de personas venezolanas.

El acceso al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica permite que las personas refugiadas reconstruyan sus proyectos de vida y contribuyan al desarrollo de las comunidades que las reciben. Adicionalmente, vale destacar que. de acuerdo con el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú”, elaborado por el Banco Mundial y ACNUR,el 70% de la población venezolana en el Perú se encuentra en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.

Encuesta a venezolanos en Perú

De otro lado, en abril último, y tras los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el 88,6% de la población venezolana ocupada en el país se encuentra en condición de informalidad y el 95,8% de la población económicamente activa se encuentra ocupada.

De acuerdo con el informe, en el 2024, el 49,1 % de la población venezolana residente en el Perú cuenta con algún tipo de seguro de salud.

Respecto a la situación migratoria, el 61,0 % de la población venezolana cuenta con residencia vigente, mientras que el 13,9 % no dispone de permiso migratorio.

En relación con las características demográficas, el 52,0 % de la población venezolana son mujeres y el 48,0% hombres.

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