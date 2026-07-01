Perú.- Banco Mundial designa a Ariel Yépez como nuevo director para países andinos - Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Banco Mundial anunció hoy el nombramiento de Ariel Yépez como director de la nueva División de Países Andinos, conformado por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El cargo lo asume a partir de hoy y desde esta posición liderará las operaciones y estrategia del Banco Mundial para los referidos países.

Yépez es economista y alto ejecutivo con más de 25 años de experiencia internacional, y ha contribuido a definir agendas de política económica, infraestructura, transición energética, reformas institucionales y desarrollo sostenible en varios países de la región.

También ha ocupado posiciones de liderazgo sénior en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial y el gobierno de México.

Ariel Yépez reemplaza en el cargo a Issam Abousleiman, quien estuvo a cargo de los países andinos en el 2023-2026.

La cartera activa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en los países andinos asciende a aproximadamente 9,300 millones de dólares, reflejando el fuerte compromiso institucional con la región.

Este apoyo se complementa con operaciones del Grupo Banco Mundial orientadas a fortalecer la infraestructura, ampliar el acceso a servicios esenciales, promover la inclusión financiera y social, impulsar la productividad del sector privado y acompañar reformas que contribuyan a un crecimiento más inclusivo, sostenible y resiliente.