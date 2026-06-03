Perú.- Banco de la Nación abre la primera agencia con atención exclusiva para adultos mayores

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Banco de la Nación puso en marcha la primera agencia bancaria del país creada exclusivamente para la atención de adultos mayores. Se trata de una oficina especializada en atención preferencial que brindará servicios principalmente a pensionistas del Estado y beneficiarios de programas sociales de la tercera edad.

La entidad financiera informó que

la nueva oficina ubicada en la avenida El Retablo 498, en el distrito de Comas, atenderá de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 9:15 a.m. a 1:00 p.m.

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El local cuenta con siete ventanillas de atención y capacidad de aforo para más de 60 personas, quienes podrán esperar su turno cómodamente sentadas. Además, dispone de tres ambientes amplios de espera con pantallas y altavoces para el llamado de clientes, y mesas de apoyo para la revisión de documentos.

También destacan las rampas de acceso, el mobiliario apropiado y la señalización en relieve para personas con discapacidad visual. Asimismo, hay servicios higiénicos adaptados para adultos mayores; y un área de tópico con camilla y silla de ruedas destinada a brindar asistencia básica en caso de ser necesario.

La nueva sede cuenta con personal capacitado en atención preferencial y orientadores que acompañarán a los usuarios en el uso de canales digitales y la realización de operaciones virtuales.

El Banco de la Nación explicó quela apertura de esta sede responde al crecimiento de la población adulta mayor en Lima Metropolitana, donde el 15.5% de los habitantes tiene 60 años o más, de acuerdo con las cifras del censo nacional del 2025.

En ese sentido, Comas, considerado el cuarto distrito más poblado de Lima Metropolitana, concentra además una importante demanda de servicios financieros vinculados al pago de pensiones y programas sociales. Por ello, el BN estimó que la nueva agencia atenderá alrededor de 11,700 operaciones mensuales.

Además, precisó que, en momentos de baja afluencia y cuando exista disponibilidad de ventanillas, la oficina también atenderá al público de otras edades.

La apertura de esta agencia se suma a otras acciones impulsadas recientemente por el Banco de la Nación para mejorar la atención a las personas adultas mayores. Hace unas semanas, la entidad implementó también una zona de atención especializada para adultos mayores en su agencia principal de Trujillo, y próximamente hará lo mismo en las ciudades de Arequipa e Iquitos y en el distrito limeño de San Borja.

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