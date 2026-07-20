Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Banco de la Nación, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó 14,000 operaciones durante el primer mes de funcionamiento de su nueva agencia especializada para adultos mayores, ubicada en el distrito de Comas, en Lima Norte.

Eltotal registrado, que incluyó personas adultas mayores y ciudadanía en general, superó la proyección inicial de 11,700 operaciones mensuales. Eltiempo promedio de espera en esta nueva sede fue de solo un minuto antes de ser atendidas en ventanilla. Estos resultados, además, reflejan la demanda por una atención bancaria más accesible, rápida y personalizada en Lima Norte.

-BCR: exportaciones peruanas crecieron 38.9% en mayo y superaron los US$ 9,400 millones

Laagencia dispone de 7 ventanillas y capacidad para recibir a más de 60 personas sentadas, distribuidas en 3 ambientes de espera equipados con pantallas y altavoces para el llamado de los usuarios. También cuenta con mesas de apoyo que facilitan la revisión y organización de documentos antes de la atención.

Para garantizar condiciones adecuadas deaccesibilidad, lasede cuenta con rampas de ingreso, piso podotáctil y señalización en relieve para personas con discapacidad visual, así como mobiliario adaptado para las personas adultas mayores y aquellas con movilidad reducida.

Asimismo, dispone de servicios higiénicos adaptados y un tópico equipado con camilla y silla de ruedas para brindar asistencia básica cuando sea necesario. El establecimiento cuenta, además, con personal capacitado en atención preferencial y orientadores que acompañan a los usuarios en la realización de sus trámites y en el uso de los canales digitales del Banco de la Nación.

La agencia está ubicada en la avenida El Retablo N.° 498, en el distrito de Comas, y atiende de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, de 9:15 a. m. a 1:00 p. m.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });