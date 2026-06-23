Banco de la Nación eleva su capital social a S/ 2,900 millones

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Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno dispuso elevar el capital social del Banco de la Nación de 2,100 millones a 2,900 millones de soles, con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la entidad financiera estatal.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2528341-1" target="_blank">Decreto Supremo N.° 113-2026-EF, publicado este martes en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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Según el decreto, lamedida busca fortalecer el patrimonio del banco para adecuar sus límites operativos a las reglas prudenciales, requerimientos patrimoniales y demás disposiciones regulatoriasaplicables a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La norma modifica el artículo 5 del Estatuto delBanco de la Naciónpara establecer el aumento de capital en 800 millones de soles.

En ese sentido, para cubrir el incremento de capital, se autoriza a la entidad a destinar 400 millones de soles de las utilidades del ejercicio 2025 que se encuentren pendientes de transferencia al Tesoro Público hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se dispone que otros 400 millones provengan de las utilidades que pueda generar el Banco de la Nación en el ejercicio 2027 y en los años posteriores, con el objetivo de completar el aumento de capital aprobado.

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