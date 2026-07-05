B.A.P. Unión y Marca Perú destacan en la celebración del 4 de julio en Estados Unidos

Andina/Ricardo Cuba

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

La Marca Perú alcanzó una de sus vitrinas internacionales más relevantes al formar parte de la transmisión mundial de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, realizadas en la ciudad de Nueva York.

Durante el discurso oficial del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance,el Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión apareció navegando por el río Hudsoncomo parte del escenario principal del evento internacionalSAIL 250, llevando a bordo laCasa Perú, plataforma implementada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo(Promperú)para difundir la riqueza turística, cultural y exportable del país.

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"La presencia del velero peruano en una de las ceremonias más emblemáticas del calendario estadounidense representó una valiosa oportunidad de exposición internacional para la imagen del Perú, en un evento que reúne a delegaciones navales de todo el mundo y cuya cobertura es seguida por millones de espectadores", informó Promperú.

Como parte del Viaje de Instrucción al Extranjero (VIEX) 2026, elB.A.P. Uniónparticipa en el SAIL 250, considerado uno de los encuentros náuticos más importantes del mundo. En esta edición congrega a 43 grandes veleros de 20 países, además de decenas de buques de guerra y aeronaves, con una asistencia estimada de más de seis millones de personas.

Del 5 al 7 de julio, miles de visitantes podrán recorrer gratuitamente el B.A.P. Unión y conocer laCasa Perú, un espacio inmersivo desarrollado porPromperúbajo el concepto"Perú, país de experiencias únicas",donde se exhibe la diversidad turística, la oferta exportable, la riqueza cultural y el compromiso del país con la sostenibilidad y la innovación.

Convenio con la Marina de Guerra

La vela con la Marca Perú y la Casa Perú, instalada en el B.A.P. Unión, forman parte delconvenio de cooperación interinstitucional entre Promperú y la Marina de Guerra del Perú, alianza estratégica que convierte al buque escuela en una

plataforma itinerante de promoción del país.

"A través de esta iniciativa, liderada por Promperú, el Perú proyecta en cada puerto su oferta turística, sus productos de exportación, su patrimonio cultural, su biodiversidad y su identidad, fortaleciendo su posicionamiento internacional y acercando lo mejor del país a miles de personas en los principales destinos de su travesía",resaltó la entidad adscrita al Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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