BBVA Research: ampliación presupuestal solicitada por el Gobierno tendrá impacto positivo

Archivo - Perú.- MEF afirma que economía peruana mantuvo crecimiento favorable en mayo de 2026 - Andina - Archivo

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El BBVA Research aseguró que la petición de ampliación presupuestal solicitada por el Gobierno ante el Congreso de la República, vía crédito suplementario de alrededor de 9,500 millones de soles, tendrá un impacto positivo en la economía peruana.

"Consideramos queun impacto positivo va a tener sobre el crecimiento [del PBI de Perú]. Por ahora se está financiando con recursos ordinarios, mayores ingresos tributarios y canon minero. Además, una parte se financiará con deuda a través de la emisión de bonos por 1,200 millones de soles", mencionó el economista jefe de BBVA Research en Perú, Hugo Perea, en conferencia de prensa.

-BBVA Research eleva su previsión de crecimiento para la economía peruana a 3.1% en 2026

Para la institución,esta medida del Poder Ejecutivo podría incluso significar un impacto de 0.16 puntos porcentuales adicionales al crecimientodel Producto Bruto Interno (PBI) al cierre del presente año.

"Estamos considerando que parte de ese gasto se va a ejecutar, pero una parte no. Estamos siendo conservadores ya que estamos mirando los rezagos y fricciones que hay al momento de hacer el gasto público", advirtió Perea.

Asimismo, el economista jefe de BBVA Research en Perú destacó laintención del Gobierno de empezar a realizar labores de prevención por el Fenómeno El Niñocon estos recursos, pero pidió prudencia en el gasto ya que podría presionar las cuentas fiscales.

"Por ahora se pueden sostener este tipo de medidas porque hay altos precios de las materias primas y mayores ingresos tributarios. Sin embargo, entendemos que es un evento extraordinario y no refleja una intención del Ejecutivo seguir ampliando las cuentas fiscales", concluyó.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });