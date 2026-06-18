BBVA Research eleva su previsión de crecimiento para la economía peruana a 3.1% en 2026

Andina/Vidal Tarqui

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El BBVA Research revisó al alza su proyección de crecimiento para la economía peruana al cierre del presente año, al pasar de 2.9% previsto en marzo a 3.1%.

"Estamos elevando la proyección de crecimiento para 2026. En el desagregado, se puede observar que entre los factores a favor se encuentran un buen desempeño de la economía en el primer trimestre, un escenario político con menor incertidumbre y la ampliación presupuestal que viene solicitando el Gobierno", señaló Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, en conferencia de prensa.

Laprevisión mejora en dos décimas de punto porcentualrespecto a la estimación realizada en el primer trimestre yse apoya en el buen desempeño que mostró la actividad económica durante los primeros tres meses del añoy en la expectativa de que la próxima administración gubernamental genere un entorno más favorable para la inversión y los negocios.

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Para 2027, BBVA Research prevé una expansión de 3.5%, una vez que se disipen los choques de oferta que han afectado a la economía peruana durante este año.

“La economía peruana inició este año con un desempeño mejor al previsto, impulsada por la fortaleza del gasto privado y en un contexto externo relativamente favorable a pesar del aumento del precio del petróleo”, señala BBVA Research en su informe.

Añade que “la previsión de crecimiento para este año se ha revisado al alza, recogiendo ese buen comportamiento y anticipando que la administración gubernamental entrante propiciará un mejor entorno para los negocios, aunque persisten factores que generan incertidumbre, como por ejemplo cómo responderá el precio del petróleo en los próximos meses y el impacto que tendrán las anomalías del clima”.

Perea resaltó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se dará a conocer este 19 de junio, será un factor determinante en la limitación o no del avance de la economía peruana. Del mismo modo, un Fenómeno de El Niño más intenso podría ralentizar el crecimiento.

La entidad destacó quelas cuentas fiscales también continúan mostrando una evolución favorable. El déficit fiscal se redujo a 2.1% del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre de 2026, desde el 2.2% registrado al cierre del año pasado.

Un estimado preliminar del Banco Central de Reserva (BCR) lo ubica en 1.6% en mayo. El descenso del déficit responde principalmente al dinamismo de la actividad económica, los elevados precios de exportación —especialmente del cobre—, una menor inversión pública como porcentaje del PBI y mejores resultados de las empresas estatales.

BBVA Research estima que eldéficit fiscal cerrará 2026 en un nivel equivalente a 2.1% del PBIy disminuirá a 1.9% en 2027. En este contexto, la deuda pública bruta se mantendría alrededor de 30% del PBI durante ambos años, conservando una posición favorable al comparar estas cifras con las de otros países de la región.

No obstante, el informe advierte que preservar esta fortaleza requerirá gestionar adecuadamente eventuales presiones por mayor gasto público y los desafíos que aún enfrenta la empresa petrolera estatal.

Para el BBVA Research,las cuentas externas también continúan reflejando una posición sólida. En el primer trimestre de 2026, el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó un nivel equivalente a 4.3% del PBI, el más alto desde 2006.

Este resultado se explica por unos términos de intercambio favorables, impulsados por los elevados precios internacionales del cobre y del oro, que compensan el aumento de las importaciones asociado al dinamismo de la demanda interna.

BBVA Research prevé que los términos de intercambio seguirán altos durante 2026 y 2027. En este escenario, la cuenta corriente de la balanza de pagos continuará registrando superávits, ubicándose en niveles cercanos a 3.5% del PBI este año y alrededor de 2.0% en 2027.

Por otro lado, la institución señaló que la volatilidad observada recientemente en el mercado cambiario respondió principalmente al conflicto en Medio Oriente y a la incertidumbre asociada al proceso electoral local. Sin embargo, considera que estos factores tendrán un impacto transitorio.

En el escenario base, tras el proceso electoral, con el conflicto en Medio Oriente en proceso de resolución, y con cuentas externas que se mantendrán holgadamente en superávit, la moneda local tenderá a fortalecerse.

Así,el tipo de cambio cerraría 2026 en un rango entre 3.20 y 3.30 soles por dólar, medido como promedio diario en diciembre, y se ubicaría en niveles similares a fines de 2027.

El aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente elevó significativamente la cotización internacional del petróleo, efecto que se trasladó a los precios locales de combustibles y transporte. Como resultado, la inflación alcanzó 3.9% en mayo, superando el rango meta del Banco Central de Reserva.

En ese sentido,BBVA Research prevé que la inflación se mantendrá por encima de 3.5% durante los próximos meses y que finalizará 2026 alrededor de 4%. Si bien en el escenario base el precio del petróleo tenderá a la baja, la fortaleza del gasto privado, el impacto al alza de las anomalías climatológicas sobre algunos precios, y la baja base de comparación interanual sugieren que no hay mucho espacio para que la inflación ceda pronto.

En 2027, conforme se normalicen las condiciones climáticas, la inflación disminuirá y cerrará el año en torno a 2.3%.

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