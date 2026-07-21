BCP advierte que efectos de El Niño Costero continúan reflejándose en la economía del país

Andina

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Los efectos de El Niño Costero, fenómeno climático que inició en marzo de este año, comenzaron a reflejarse en la actividad económica en el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del BCP.

Según el documento, el producto bruto interno (PBI) primario registró una fuerte contracción debido a la caída de la pesca (-73%), su peor resultado en seis años, tras la interrupción de la primera temporada de anchoveta, que solo alcanzó capturas por 0.5 millones de toneladas frente a una cuota de 1.9 millones. Este resultado también afectó a la manufactura primaria vinculada al procesamiento pesquero (-42%).

Asimismo, precisó que las condiciones climáticas adversas también están afectando al sector agropecuario. En mayo, la actividad agrícola cayó 0.6%, reflejando menores rendimientos en diversos cultivos, entre ellos aceituna (-96%), cebolla (-38%), páprika (-27%), cacao (-11%) y palta (-4%).

Disrupciones

El Área de Estudios Económicos del BCP sostuvo que, hacia adelante, la persistencia de un evento de intensidad fuerte-extraordinaria podría generar mayores disrupciones durante la segunda mitad del año.

En ese contexto, la probabilidad de que El Niño Costero se extienda hasta el verano de 2027 ha aumentado significativamente y constituye el principal riesgo a monitorear.

El FEN, en combinación con El Niño Global, podría afectar la segunda temporada de anchoveta y comprometer el desarrollo de cultivos relevantes como arroz, papa, palta, arándanos, espárragos y uva. Ante ello, el BCP estima una caída del PBI agro y pesca entorno al -4% en 2026, algo mayor a lo observado en 2023.

(FIN) NDP/VLA