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Lima 14 Jul. (ANDINA) -

De acuerdo con el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del BCP el Banco Central de Reserva (BCR) evaluará incrementar su tasa de referencia durante el segundo semestre del 2026.

“Esta perspectiva se sustenta por la persistencia de la inflación por encima del rango meta, lo que podría llevar las expectativas de inflación por encima del límite superior de ese rango (1%-3%), y un entorno de demanda interna dinámica que facilita el traslado de mayores costos marginales hacia los precios finales”, sostuvo.

Como se sabe, el jueves pasado, el BCR mantuvo su tasa de referencia en 4.25%, en línea con lo previsto por el mercado. Las principales consideraciones del directorio delBCRfueron:

•Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta. Sin embargo, existe el riesgo de que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación.

•Los indicadores adelantados de la actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño.

•Los riesgos globales se han moderado recientemente debido al alivio de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos, lo que ha conducido a una corrección a la baja en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas.

De esta manera, el BCR se encuentra especialmente atenta a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria.