BCR: bancos, analistas y empresas prevén que economía seguirá creciendo en próximos 3 años

Andina

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

Las entidades financieras, los analistas económicos y las empresas no financieras mejoran sus previsiones y proyectan que la economía peruana seguiría creciendo en los próximos tres años, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con la autoridad monetaria en mayo la expectativa de crecimiento del PBI para el 2026 de los grupos consultados se ubicó entre 3.0% y 3.1%. Pero en la encuesta de abril ese rango solo iba entre 2.90% y 3.1%.

De este modo, los analistas económicos mejoran su proyección sobre el desempeño de la economía peruana y señalan que crecería 3.0% este año, de acuerdo con la encuesta de mayo del BCR. En la encuesta efectuada en abril preveían solo prevía un aumento de 2.9%.

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En tanto los analistas del sistema financiero mantienen sus previsiones y señalan que el producto interno bruto (PBI) aumentará 3.1% este año. En abril consideraban un avance de 3.1%.

Por su parte, los analistas de empresas no financieras, proyectan un avance de 3.1% para la economía mejorando sus previsiones anteriores (en abril consideraban un crecimiento de 3.0%).

Próximos años

Igualmente, para el 2027 se espera un crecimiento económico anual entre 3.0% y 3.3%. Los analistas económicos proyectan un avance de 3.3%, los del sistema financiero 3.0% y los de las empresas no financieras, 3.2%.

Mientras que para el 2028 se prevé una expansión de la actividad económica entre 3.0% y 3.3%. Los analistas económicos proyectan un avance de 3.1%, los del sistema financiero 3.0% y los de las empresas no financieras, 3.3%.

Tipo de cambio

De acuerdo con la encuesta de Expectativas Macroeconómicas de mayo, los analistas consultados consideran que el tipo de cambio cerraría este año en un rango entre 3.46 soles y 3.50 soles. En la encuesta de abril iba entre 3.43 soles y 3.50 soles.

Para este año, los analistas del sistema financiero bajaron sus previsiones a 3.46 soles por dólar. En abril habían proyectado 3.47 soles por dólar.

Igualmente pasó con los analistas de empresas no financieras. Proyectan que el tipo de cambio cerrará el año en 3.46 soles por dólar, pero en la encuesta de abril habían considerado 3.50 soles.

Para el 2027, el tipo de cambio también se ubicaría en un rango de 3.46 soles y 3.50 soles por dólar. Mientras que para fines del 2028 estas expectativas se sitúan entre 3.48 soles y 3.53 soles por dólar.

Inflación

De otro lado, la encuesta del BCR señaló que las expectativas de inflación de los agentes económicos para 2026 se ubicaron en un rango de 2.80% a 3.50%.

En tanto para el 2027, los agentes esperan una inflación entre 2.25% y 2.60%, mientras que para 2028, esta variable se situó entre 2.20% y 2.50%.

(FIN) SDD/JJN