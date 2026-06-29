BCR: el crédito creció 9.1% anual en mayo, la tasa más alta desde abril 2021

Archivo - Perú.- BCR: crédito total se dinamiza y crece a tasa interanual de 8.7% en abril del 2026 - Andina/Archivo
Lima 29 Jun. (ANDINA) -
El crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– aceleró su tasa de crecimiento interanual de 8.6% en abril a 9.1% en mayo, la tasa interanual más alta desde marzo del 2021, señaló el Banco Central de Reserva (BCR).
Indicó que los saldos del quinto mes del año se incrementaron en 1.6% en comparación con los del mes anterior.
Por segmentos, el crecimiento interanual delcrédito a las personasse aceleró de 8.2% en abril a 8.9% en mayo, principalmente por el crecimiento de los préstamos destinados al consumo, refirió.
Elcrédito a las empresasregistró una tasa de expansión interanual de 9.2% en mayo, superior al 8.9% de abril, según el BCR.
Manifestó que en el mes se registró un incremento del crédito a las personas en 1.1% y un aumento del crédito otorgado a las empresas en 1.9%.
¿Y por monedas?
Por monedas, continuó, el crédito en soles avanzó de un crecimiento interanual de 7.4% en abril a 7.8% en mayo.
En moneda extranjera creció 13.2 en abril y 13.9% en mayo en términos interanual. La variación mensual del crédito en moneda nacional fue de 1.2% y en dólares de 3%.