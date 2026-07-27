BCR: crédito hipotecario en el Perú creció 7.4% interanual en junio del 2026

Perú.- BCR: crédito hipotecario creció 7.4% interanual en junio de 2026 - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El saldo del crédito hipotecario otorgado por las entidades financieras registró un crecimiento de 7.4% en junio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El ente emisor señaló que este resultado fue impulsado principalmente por el aumento de los préstamos para vivienda otorgados en moneda nacional, los cuales crecieron 8.1% interanual en junio. En contraste, los créditos concedidos en moneda extranjera disminuyeron 3.3%.En términos mensuales el crédito hipotecario avanzó 0.6% en junio, favorecido por el incremento de 0.7% de los préstamos desembolsados en soles. Por su parte, los créditos para vivienda otorgados en dólares retrocedieron 0.1% respecto al mes anterior.Asimismo, el BCRP destacó que se mantiene la preferencia por el financiamiento en moneda nacional para la adquisición de viviendas. En junio de 2026, solo el 5.3% de los créditos hipotecarios fueron otorgados en dólares, mientras que el 94.7% restante se concedió en soles.

¿Qué es el crédito hipotecario?

El crédito hipotecario es un préstamo que las entidades financieras otorgan para la compra, construcción, ampliación o remodelación de una vivienda. Este financiamiento se caracteriza porque el inmueble adquirido queda como garantía del préstamo hasta que la deuda sea cancelada, y suele pagarse en cuotas periódicas durante un plazo de varios años.

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