BCR: crédito total se dinamiza y crece a tasa interanual de 8.7% en abril del 2026

Perú.- Banco Central de Reserva: Perú registra 23 trimestres consecutivos de superávit comercial - Andina/Archivo

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– aceleró su tasa de crecimiento interanual de 7.2% en marzo a 8.7% en abril, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Los saldos del cuarto mes del año se incrementaron en 1,9 por ciento en comparación con los del mes anterior.

Por segmentos, el crecimiento interanual del crédito a personas pasó de 7,6 por ciento en marzo a 8,2 por ciento en abril.

En tanto, el crédito a empresas registró una tasa interanual de 9,0 por ciento en abril, superior al 6,9 por ciento de marzo.

Además, en abril se registró un incremento del crédito a las personas en 1,1 por ciento y un aumento del crédito a las empresas en 2,5 por ciento.

Por monedas, el crédito en soles avanzó de un crecimiento interanual de 5,9 por ciento en marzo a uno de 7,4 por ciento en abril. En moneda extranjera, creció de 12,3 a 13,4 por ciento interanual entre ambos meses. En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional creció 1,9 por ciento, en tanto que en dólares lo hizo en 1,8 por ciento.