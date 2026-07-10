Perú.- BCR: cuenta corriente de balanza de pagos alcanzaría su mayor nivel en casi medio siglo

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos del Perú alcanzaría este año su mayor nivel en casi medio siglo. El Banco Central de Reserva (BCR) proyectó que este indicador cerrará el 2026 en 3.9% del Producto Bruto Interno (PBI), el porcentaje más alto desde 1979, cuando el auge de los precios internacionales de los metales llevó el superávit externo hasta 6.7% del PBI.

Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio, el presidente del BCR,Julio Velarde, destacó el desempeño de este indicador. "La cuenta corriente de la balanza de pagos también está a niveles bastante altos, que no se veían casi desde hace más de 36 años. Se espera para este año 3.9% [del PBI] y 3.1% para el próximo, que son niveles que no se registraban sino hasta el momento cuando el precio de la plata y el oro se disparó a fines de los 70", afirmó.

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El banco central explicó que

este resultado responde principalmente al impacto favorable de los altos precios internacionales del cobre, oro y zinc sobre la balanza comercial.

Asimismo, el BCR proyectó queel superávit se moderará a 3.1% del PBI en el 2027 debido a una ligera reducción de los términos de intercambio, un mayor dinamismo de la demanda interna que impulsará las importaciones y el incremento de las utilidades de empresas con inversión extranjera, lo que elevará la salida de rentas hacia el exterior.

Con estas proyecciones, elPerú acumularía cinco años consecutivos de superávit en su cuenta corriente, lo que supera en duración al periodo de mayor auge del boom de las materias primas registrado entre el 2004 y el 2007.

Fuente:BCR

Además, el BCR destacó queel país seguiría siendo la única economía de la región que mantendría superávits continuosdurante el horizonte de proyección 2026-2027, a diferencia de economías como Brasil, Chile, Colombia y México.

La cuenta corriente de la balanza de pagos refleja la diferencia entre los ingresos y pagos que realiza un país con el exterior por comercio de bienes y servicios, rentas y transferencias. Cuando registra un superávit, significa que ingresan más recursos de los que salen, lo que fortalece la posición externa y la capacidad de la economía para enfrentar eventuales choques internacionales.

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