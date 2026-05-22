BCR: cuenta corriente tuvo superávit de 4.3% del PBI a marzo y acumula 3 años favorables

Perú.- BCR: términos de intercambio crecieron 32.4% interanual en marzo de 2026 - Andina/Archivo

Lima 22 May. (ANDINA) -

La cuenta corriente anualizada de la balanza de pagos registró un superávit de 4.3% del PBI en el primer trimestre del 2026, superior en 1.9 puntos porcentuales frente a la del primer trimestre del 2025, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Refirió que este resultado se traduce en tres años consecutivos de superávit y 10 trimestres de resultados positivos en términos acumulados.

El panorama externo de los últimos trimestres estuvo favorecido por el incremento del superávit comercial, influenciado por los mayores términos de intercambio, la recuperación de los embarques de zinc, la disponibilidad de recursos pesqueros, los mayores embarques de arándanos, paltas y manufacturas de cacao; así como por el ingreso de remesas al país.

En términos trimestrales, la cuenta corriente registró un superávit de USD 4 463 millones en el primer trimestre de 2026, superior en USD 3 443 millones al superávit observado en el mismo periodo de 2025.

Este resultado se explica por la ampliación del superávit de la balanza comercial de bienes en USD 5 990 millones, a su vez resultado del continuo crecimiento de los términos de intercambio y del incremento de los volúmenes embarcados de productos no tradicionales pesqueros y agropecuarios; así como de algunos productos tradicionales, específicamente zinc y café.

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