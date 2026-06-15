BCR debatirá en Loreto potencial económico, prioridades y retos en encuentro regional

Perú.- Loreto debatirá potencial económico, prioridades y retos en encuentro regional del BCR - Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de analizar los desafíos estructurales y el potencial productivo del departamento el Banco Central de Reserva (BCR) inicia hoy el Encuentro Económico Región Loreto.

Este espacio descentralizado reúne a autoridades regionales y locales, representantes gremiales, empresarios y académicos para debatir las prioridades de desarrollo de la Amazonía peruana.

La sesión inaugural contará con la bienvenida de la alcaldesa provincial de Maynas, Paola Bances, seguida por la intervención del presidente del directorio de la entidad emisora,Julio Velarde.

El alto directivo expondrá sobre la situación actual y las perspectivas de las principales variables macroeconómicas, detallando las proyecciones de inflación, empleo, crecimiento del producto bruto interno (PBI) y balanza comercial.

Posteriormente, el gobernador regional de Loreto, René Chávez, abordará la agenda interna enfocándose en las brechas de infraestructura, los servicios de salud, la educación y la inversión pública regional.

El primer bloque de la jornada evalúará la competitividad local y el entorno empresarial, con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Jorge Morales, y del gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo.

Asimismo, el transporte fluvial, los proyectos energéticos y la conectividad vial centran el debate sobre infraestructura, a cargo del presidente ejecutivo de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis del Carpio; la gerente general de la Concesionaria Puerto Amazonas S.A., Carmen Benítez; y la especialista senior en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Lina Escobar.

Durante la tarde el foco se trasladará al desarrollo productivo y la diversificación de exportaciones.

El coordinador de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) Loreto, Martín Pinedo, y el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (ADEX), Edgar Vásquez, examinarán los nuevos corredores comerciales internacionales.

Las sesiones de hoy culminarán con el bloque forestal, donde el gerente general de Trimasa, Tarciso Silveira, y el gerente de Operaciones de Green Gold Forestry, Raúl Dancé, discutirán la sostenibilidad de la industria maderera y el mercado de bonos de carbono en la selva.

El encuentro continuará mañana, martes 16 de junio, desde las 09:00 horas con una jornada orientada a definir las políticas sociales y las ventajas estratégicas del territorio. El primer bloque del segundo día priorizará los retos para el desarrollo humano de la región, un eje indispensable para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social.

En este segmento la directora de Videnza Instituto y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, analizará las asignaciones presupuestales, los programas de intervención y los retos específicos para el desarrollo de la primera infancia en el entorno amazónico.

A su turno, el investigador principal del IEP y exministro de Educación, Ricardo Cuenca, expondrá sobre la situación del sistema educativo loretano, abordando las brechas de conectividad, la infraestructura escolar rural y las estrategias pedagógicas pertinentes para las comunidades nativas.

Tras las ponencias individuales se abrirá una ronda de preguntas para que el público dialogue con los especialistas.

Posteriormente, la agenda de la mañana se enfocará en el análisis integral de las potencialidades de la región Loreto. Las ventajas comparativas de la zona serán evaluadas mediante tres sectores motores. El rubro turístico y la reactivación de la conectividad receptiva serán abordados por la presidenta del Buró de Convenciones de Iquitos, Úrsula Vera, quien detallará las perspectivas y oportunidades para consolidar a la ciudad como un destino clave de eventos internacionales.

Asimismo, el panorama energético regional contará con la participación del presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, quien disertará sobre la relación entre hidrocarburos y desarrollo económico, evaluando el impacto del canon y las inversiones en los proyectos de exploración y explotación responsable.

El cierre de este bloque temático estará a cargo de la expresidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Carmen Rosa García, quien explicará el valor de la biodiversidad como un activo para el desarrollo sostenible y los bionegocios.

El Encuentro Económico culminará formalmente al mediodía del martescon una sesión plenaria de preguntas y la clausura oficial de la edición 2026.

(FIN) WRR/JJN

JRA

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