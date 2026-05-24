BCR: demanda interna creció 6.6% en el primer trimestre del 2026

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 24 May. (ANDINA) -

En el primer trimestre del 2026, la demanda interna creció 6.6% interanual, su mayor tasa desde el 2013, y superior al 4.8% observado en el trimestre previo, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Señaló que este resultado respondió principalmente al crecimiento del gasto privado (6.8%) en particular de la inversión privada. Adicionalmente, contribuyó el mayor consumo público.

El BCR señaló que el consumo privado del primer trimestre del 2026 avanzó 3.5% interanual, con lo que se acumulan diez trimestres consecutivos de expansión.

"El resultado del trimestre fue impulsado por el aumento del empleo y de los ingresos, la expansión del crédito de consumo, y el aumento de la liquidez del sector privado. La inversión privada creció 13.2% interanual, por la expansión a dos dígitos de la inversión no residencial, sostenida por la aceleración de la inversión minera y el buen desempeño del rubro no minero", indicó.

"El consumo público aumentó 7.4% interanual debido principalmente al mayor gasto en servicios por el Gobierno nacional. En contraste, la inversión pública registró una caída de 0.2% respecto al primer trimestre de 2025, reducción que se sustentó en un menor ritmo de ejecución de la inversión del Gobierno nacional, contrarrestada solo parcialmente por el aumento en el avance de ejecución de los gobiernos subnacionales", añadió.

(FIN) NDP/CNA