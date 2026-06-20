BCR eleva a 51% el límite de inversión de AFP en instrumentos del exterior

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Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva (BCR) aprobó una modificación a los límites de inversión de los fondos administrados por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), con lo cual se incrementa el porcentaje máximo que estos pueden destinar a instrumentos emitidos en el exterior.

Según la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527823-1" target="_blank" class="ApplyClass">Circular Nº 0014-2026-BCRP, publicada hoy en elDiario Oficial El Peruano, se modifica la Circular Nº 027-2018-BCRP, que establece los límites de inversión generales aplicables a las AFP.

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El cambio principal consiste en la

elevación del límite de inversión en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica se desarrolle mayoritariamente en el exterior. Este tope alcanza ahora el 51.0% a partir del 1 de julio de 2026.

La medida busca reforzar la diversificación de portafolios y ampliar las opciones de inversión de los fondos previsionales.

Cabe destacar que lanormativa anterior establecía el límite de inversión en el exterior para las AFP a 49.0%, con lo que el aumento es de 2 puntos porcentuales.

Esto significa que las administradoras de fondos de pensiones ahora pueden colocar más de la mitad de lo que invierten en los fondos en activos del exterior. Es decir, tendrán permitido tener una menor concentración en activos peruanos (bonos soberanos, acciones locales, depósitos) y una mayor exposición a mercados globales (Estados Unidos, Europa, Asia, entre otros).

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