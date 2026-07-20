BCR: Empleo formal creció 4.2% en mayo al generarse 251,000 puestos

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El empleo formal en el Perú mantuvo su tendencia positiva durante mayo del 2026 al crecer 4.2% respecto al mismo mes del año anterior, lo que permitió la generación de 251,000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Con este resultado, el país acumuló 26 meses consecutivos de expansión del empleo formal.

De acuerdo con la entidad, el empleo formal del sector privado avanzó a un mayor ritmo, con un incremento interanual de 5.4%, equivalente a 237,000 nuevos puestos de trabajo. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por las actividades de servicios, comercio y agropecuario, que en conjunto concentraron la mayor parte de las nuevas contrataciones.

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El sector servicios lideró la creación de empleo formal con 98,000 nuevos puestos de trabajo, seguido por comercio, con 51,000, y agropecuario, con 38,000.

También destacaron minería, que sumó 18,000 empleos formales; construcción, con 17,000; y manufactura, con 9,000 puestos adicionales. En contraste, la pesca fue la única actividad que registró una reducción, con 1,000 empleos menos frente a mayo del año pasado.

En términos porcentuales, la minería mostró el mayor dinamismo al expandir su empleo formal en 13.7%, seguida del sector agropecuario (9.5%), construcción (7.1%) y comercio (6.7%). Asimismo, servicios creció 4.3%, mientras que electricidad avanzó 2.6% y manufactura 1.8%. La pesca, por su parte, retrocedió 3.6% en comparación con mayo del 2025.

En valores absolutos, el número de puestos de trabajo formales del sector privado pasó de 4 millones 348,000 en mayo del 2025 a 4 millones 584,000 en el mismo mes del 2026. Del total, el sector servicios concentró 2 millones 358,000 empleos, seguido por comercio con 807,000, manufactura con 520,000 y agropecuario con 442,000 puestos formales.

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