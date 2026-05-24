BCR: empleo formal y masa salarial crecen en marzo del 2026

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Lima 24 May. (ANDINA) -

El empleo formal total a nivel nacional aumentó 4.6% en marzo del presente año, con relación al mismo mes del 2025, sumando así dos años consecutivos de crecimiento, lo cual implicó la generación de 290,000 puestos de trabajo formales en el país, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

"En el sector privado, los puestos de trabajo formales registraron un incremento de 5.7% respecto a marzo del año previo", indicó.

"El empleo formal privado aumentó principalmente por el crecimiento en los sectores servicios, agropecuario y comercio, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 108,000 83,000 y 38,000, respectivamente", agregó.

El BCR señaló que la masa salarial total, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, aumentó en 9% en términos reales, en marzo de este año respecto a igual mes del 2025.

"Este incremento estuvo asociado al aumento de las remuneraciones y puestos de trabajo", manifestó.

"En el sector privado, la masa salarial formal tuvo un incremento interanual del 10.3% en términos reales. Este aumento se sustentó principalmente en el mayor impulso de los sectores minería y electricidad. Con esta tasa de expansión se acumula veinticuatro meses consecutivos de mejora", añadió.

El Banco Central de Reserva explicó que el concepto de masa salarial en el contexto laboral se determina mediante la multiplicación del ingreso medio por la cantidad total de puestos de trabajo formales.

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