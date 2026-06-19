BCR espera que bajen pasajes en transporte público aunque advierte que podría demorar

Andina/Eddy Ramos

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que la reciente reducción de los precios de los combustibles ya comenzó a reflejarse en algunos servicios de transporte, aunque advirtió que el ajuste de los pasajes en el transporte público urbano podría tomar más tiempo.

En conferencia de prensa tras la presentación del Reporte de Inflación de junio, indicó que losprecios del transporte interprovincial y aéreo ya vienen corrigiéndose, mientras que en el caso de los taxis y mototaxis el traslado de la caída de los combustibles debería producirse de manera gradual conforme opere la competencia en el mercado.

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"El [precio] del transporte interprovincial debe corregirse, transporte aéreo se está corrigiendo. En junio [la variación] está siendo negativa hasta ahora, el problema sí es para el transporte de pasajeros urbano. Taxi se corrige, mototaxi ya debería corregir conforme caiga el precio del combustible con la libre competencia", señaló Velarde consultado por laAgencia Andina.

Sin embargo, sostuvo que la situación es distinta en el transporte público urbano de pasajeros. Explicó quelos ajustes en las tarifas de buses y microbuses suelen tomar más tiempo, por lo que una eventual reducción de los pasajes no sería inmediata. "El caso del transporte público buses y microbuses es más complicado. Tal vez a corto plazo se produzca, pero usualmente demora más", complementó

El titular del BCR señaló que,a diferencia de episodios anteriores de aumento de combustibles, en esta oportunidad las empresas de transporte encontraron condiciones que facilitaron trasladar esos mayores costosa los usuarios.

Según explicó, ello responde en parte a la fortaleza de la demanda interna, en un contexto de crecimiento del empleo y de la masa salarial. “Tenemos dos factores que están ligados un poco a que la demanda está bastante fuerte, la masa salarial está creciendo, el empleo está creciendo. Con esa demanda fuerte ha sido más fácil transmitir el incremento de precios de combustibles al precio de transporte”, sostuvo.

Velarde indicó que en años anteriores, pese al encarecimiento de los combustibles, muchos operadores no lograban aumentar las tarifas debido a la resistencia de los usuarios a pagar más por el servicio. En cambio, actualmente la mayor capacidad de gasto de los hogares ha permitido una transferencia más rápida de esos costos.

Asimismo, mencionó que otro factor que estaría influyendo en algunos casos es laextorsiónque enfrentan determinadas empresas de transporte urbano. No obstante, remarcó que cualquier incremento de tarifas solo puede sostenerse si existe una demanda capaz de absorberlo.

En ese contexto, estimó que los precios del transporte interprovincial, aéreo, taxis y mototaxis continuarán corrigiéndose, mientras que el ajuste en buses y microbuses podría demorar un poco más.

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