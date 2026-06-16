BCR: El éxito de la política monetaria radica en mantener un objetivo único y claro

Andina/La Unap Otorgó La Distinción De Doctor

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

En una solemne ceremonia realizada en el Aula Magna de la institución, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) otorgó el grado de doctor honoris causa al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), el economista Julio Velarde Flores.

El acto oficial de investidura, que tuvo lugar el lunes 15 de junio de 2026, fue impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios (FACEN) en reconocimiento a la destacada trayectoria profesional del titular del ente emisor y su contribución fundamental al desarrollo económico y la estabilidad financiera del país.

Durante su discurso de agradecimiento, el presidente del BCRP comentó los pilares institucionales que han permitido al Perú gozar de estabilidad monetaria, y destacó la importancia de contar con un objetivo único y claro.

Velarde explicó que, cuando una entidad posee un conjunto amplio de metas, se vuelve difícil cumplir todas con eficacia.

El éxito de la política monetaria peruana radica en el mandato unívoco de preservar la estabilidad de la moneda, un compromiso de disciplina fiscal y de no financiar al Gobierno que se mantiene firme desde las reformas de la década de 1990, según remarcó el funcionario.

Toma de decisiones

El presidente del ente emisor repasó diversos pasajes de la historia económica reciente en los que la toma de decisiones bajo escenarios de alta incertidumbre fue crucial. Recordó la severa crisis de hiperinflación de 1990, cuando se incorporó al equipo del BCR y se acordó cortar el gasto fiscal, lo que estableció la regla de no otorgar préstamos al Gobierno.

Asimismo, rememoró las acciones rápidas de provisión de liquidez implementadas durante el colapso financiero global de 2008 y la posterior crisis de la covid-19, situaciones en las que los equipos técnicos debieron actuar con flexibilidad y transmitir confianza al mercado.

Con la mirada puesta en el futuro de la educación superior, el presidente del BCRP, Julio Velarde, se dirigió a los docentes y alumnos de la UNAP para analizar el impacto de las nuevas tecnologías. Señaló que históricamente los funcionarios del banco central destacaban por haber ocupado los primeros puestos en sus universidades y poseer sólidas habilidades matemáticas; sin embargo, ante el avance de la inteligencia artificial, sugirió que los desafíos prácticos del mañana serán distintos.

Aseveró que el valor humano residirá en la capacidad de formular las preguntas más interesantes, exigir respuestas más profundas y conectar conceptos diversos.

Al citar al célebre economista John Maynard Keynes, Velarde enfatizó que un buen profesional de la economía necesita una formación amplia y multidisciplinaria que abarque la historia, la psicología y las matemáticas para interpretar la realidad de manera integral.

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