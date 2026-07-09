BCR: expectativas de inflación a 12 meses disminuye a 2.83% en junio del 2026

Archivo - Perú.- BCR: el crédito creció 9.1% anual en mayo, la tasa más alta desde abril 2021 - Andina/Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La expectativa de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujo de 2.89% en mayo a 2.83% en junio del 2026 permaneciendo dentro del rango meta de inflación, informó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Señaló que la expectativa de inflación de los agentes económicos para este año 2026 se ubicó en un rango de 2.80% a 3.20%.

Para el 2027, continuó, los agentes esperan una inflación de 2.50% y para el 2028 esta variable se sitúa entre 2.30% y 2.50%, dentro del rango meta.

Inflación en junio

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó en días previos que en junio del 2026 el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana registró un alza de 0.23% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3.79% al sexto mes del presente año, mientras que la anualizada (julio 2025-junio 2026) llegó a 4.01%.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que la variación mensual de los precios se sustentó, principalmente, en los mayores precios reportados en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, por el aumento en pescados y mariscos, frutas, huevos de gallina; no obstante, bajaron los precios de hortalizas, legumbres y tubérculos, carne de pollo y sus cortes, azúcar; y pan y cereales.

También influyó el incremento en las divisiones de Restaurantes y hoteles (servicio de comida y bebidas) y Muebles, artículos para el hogar y conservación del hogar (productos textiles, reparación de artefactos para el hogar y bienes). Por el contrario bajaron los precios de Transporte, debido a la caída del combustible para el transporte (menor cotización internacional del petróleo) y transporte de pasajeros por aire.

(FIN) NDP/JJN