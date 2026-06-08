BCR: expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del rango meta

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Lima 8 Jun. (ANDINA) -

Las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se ubicaron en 2.89% en mayo del 2026, manteniéndose dentro del rango meta, señaló hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Indicó que estasexpectativasvienen manteniéndose ancladas desde hace casi dos año y medio, cuando en diciembre del 2023 retornaron al rango meta tras el impacto inflacionario que afectó a la economía mundial.

Según elBCRlos agentes económicos (analistas económicos, sistema financiero y empresas no financieras) esperan que la inflación se sitúe entre 2.80% y 3.50% este año, tras una revisión al alza de todos los grupos encuestados.

Para el 2027 y 2028 los agentes prevén una moderación de la inflación que se ubicaría entre 2.20% y 2.60%, refirió.