BCR: exportaciones no tradicionales crecieron 3.4% en abril

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Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones no tradicionales del Perú crecieron 3.4% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, impulsadas por el aumento de 4.4% en el precio promedio de exportación, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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El ente emisor señaló que el incremento de los precios fue un comportamiento compartido por todos los sectores exportadores, excepto el pesquero, destacando el sector siderometalúrgico debido a las altas cotizaciones de los metales.

Por su parte, el volumen exportado se redujo 1% debido a menores embarques en la mayoría de los sectores. No obstante, los mayores envíos de productos agropecuarios y químicos contribuyeron a moderar dicha caída.

Asimismo, indicó que las exportaciones no tradicionales registraron un desempeño favorable hacia todos los destinos, con excepción de Asia, incluida China. Las mayores ventas a la Unión Europea y Estados Unidos estuvieron impulsadas por productos agropecuarios, mientras que los envíos hacia América Latina crecieron por los productos químicos.

En contraste, las menores exportaciones hacia China y el resto de Asia se explicaron principalmente por la reducción de los precios de los productos pesqueros ante la alta disponibilidad de pota y una elevada base de comparación registrada en abril de 2025.

Entre enero y abril de 2026, las exportaciones no tradicionales sumaron 7,112 millones de dólares, monto que representó un crecimiento de 3.3% frente al mismo periodo del año pasado. Este resultado estuvo asociado al incremento de los precios de exportación de productos siderometalúrgicos y al mayor volumen exportado de productos pesqueros.

En abril, las exportaciones agropecuarias no tradicionales alcanzaron los 770 millones de dólares, cifra superior en 7.9% a la registrada en igual mes de 2025. El crecimiento respondió tanto al aumento de 4.7% en el precio promedio de exportación como al incremento de 3% en el volumen embarcado.

El BCR detalló que, en términos de volumen, destacaron los mayores envíos de uvas, granadas y paltas. Asimismo, el alza de precios estuvo vinculada al encarecimiento de los espárragos por problemas climáticos que afectaron la producción en Estados Unidos y Europa, así como al aumento del precio del mango por una menor oferta peruana.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las exportaciones agropecuarias no tradicionales ascendieron a 3,529 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 5.5% respecto al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por mayores volúmenes exportados.

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