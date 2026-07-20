BCR: exportaciones peruanas crecieron 38,9% en mayo y superaron los US$ 9,400 millones

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas sumaron 9,415 millones de dólares en mayo de 2026, monto que representó un crecimiento de 38,9% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado principalmente por el incremento de los precios internacionales de los principales productos de exportación y, en menor medida, por un mayor volumen de envíos, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con el ente emisor, el índice de precios de exportación aumentó 31,2% interanual, favorecido por el alza de las cotizaciones internacionales del cobre y el oro. También contribuyeron los mayores precios del petróleo y del gas natural, asociados al conflicto en Medio Oriente, así como el incremento del precio de la harina de pescado y del plomo.

En tanto, el volumen exportado creció 5,9% en comparación con mayo de 2025, impulsado por los mayores embarques de oro, cobre refinado e hierro.

Entre los productos tradicionales, destacaron los incrementos en los volúmenes exportados de cobre (6,2%), oro (10,9%) y café (25%), mientras que el precio del cobre aumentó 44,3% y el del oro 39,4% respecto al mismo mes del año anterior.

En el caso de las exportaciones no tradicionales, el volumen registró una disminución de 7,3% interanual, aunque el índice de precios avanzó 5,4%. Entre los sectores, la minería no metálica mostró un incremento de 19,8% en volumen, mientras que la pesca aumentó 6,6%.

Acumulado del año

El BCR informó además que entre enero y mayo de 2026 las exportaciones alcanzaron los 47,345 millones de dólares, cifra superior en 40,1% a la registrada en el mismo periodo del 2025. Este resultado estuvo favorecido por un incremento de 35,4% en los precios de exportación.

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