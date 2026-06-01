BCR: exportaciones suman US$ 28,725 millones en el primer trimestre del 2026

Perú.- Perú ratifica el Tratado de Libre Comercio con la República de Guatemala - Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones ascendieron a 28,725 millones de dólares durante el primer trimestre del presente año, lo que representó una expansión interanual de 7,880 millones de dólares (37.8%), informó el Banco Central de Reserva (BCR).

"El mayor dinamismo de los precios de exportación se dio principalmente en los productos tradicionales (37.3%), y fue reforzado levemente por el crecimiento de los volúmenes embarcados de los rubros no tradicionales (0.7%), básicamente por los sectores agropecuario y pesquero, como resultado de condiciones favorables en la oferta de sus principales productos", explicó.

El BCR señaló que el dinamismo en las exportaciones de productos no tradicionales se sustentó principalmente en la mayor disponibilidad de biomasa de pota, lo cual impulsó notablemente los envíos de pota congelada y en conserva, así como en los mayores despachos de filetes de pescado congelados, hueveras de pescado y conchas de abanicos.

"En segundo lugar, los mayores envíos de frutas frescas como arándanos, paltas y granadas, así como un incremento en los volúmenes vendidos de manufacturas de cacao", manifestó.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });