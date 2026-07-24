BCR: exportaciones tradicionales crecieron 52.2% en mayo del 2026

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Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones de productos tradicionales ascendieron a 7,709 millones de dólares en mayo del 2026, registrando un crecimiento interanual de 52.2%, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

"Este resultado estuvo explicado, principalmente, por los mayores precios de exportación (39.9% interanual) de los principales metales, en particular cobre, oro y plomo. Este último fue favorecido por el contenido de plata en sus embarques", sostuvo.

"Los hidrocarburos registraron también mayores precios de exportación, en línea con el incremento de las cotizaciones internacionales debido al conflicto en Medio Oriente", agregó.

El BCR indicó que, en términos de volumen, el crecimiento de 8.8% se explicó por los mayores embarques de cobre refinado, oro, hierro y concentrados de plomo.

"En el caso del hierro, destacó el efecto base asociado a la paralización temporal de Shougang en mayo del año previo por fallas técnicas en su cargador de mineral", explicó.

"Por el contrario, las exportaciones pesqueras se redujeron debido a la menor disponibilidad de biomasa de anchoveta, que limitó la producción y exportación de harina de pescado. No obstante, esta caída fue parcialmente compensada por el aumento de su precio, ante las perspectivas de menor oferta peruana en el mercado mundial", añadió.

La entidad emisora señaló que, en lo que va del año, el valor exportado de productos tradicionales creció 52.8% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 38,404 millones de dólares, favorecido por los mayores precios que se acrecentaron en 46.7%.

(FIN) NDP/CNA