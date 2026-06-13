BCR: indicadores adelantados muestran buen desempeño económico en mayo

Perú.- BCR mantiene tasa de interés de referencia en 4.25% - Andina

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Los indicadores adelantados de la actividad económica continuaron mostrando un desempeño favorable en mayo, mientras que las presiones inflacionarias observadas en los últimos meses responden principalmente a factores temporales de oferta, afirmó hoy el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas.

BCR mantiene tasa de interés de referencia en 4.25%

Durante la presentación del Programa Monetario de junio, el funcionario señaló que el directorio del ente emisor decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%, nivel vigente desde septiembre de 2025, en un contexto en el que la inflación mensual volvió a terreno negativo y las expectativas inflacionarias permanecen dentro del rango meta.

Armas explicó que la inflación mensual fue de -0.16% en mayo, principalmente por la reducción de precios de algunos alimentos, mientras que la inflación sin alimentos y energía registró una variación de apenas 0.09%.

"En mayo se observan los mismos conceptos que vimos en marzo y abril. El aumento de la inflación viene siendo causado fundamentalmente por factores puntuales de oferta, que tienen por tanto un impacto transitorio en la tasa de inflación", sostuvo.

Según la presentación del BCR, la inflación acumulada en los últimos 12 meses se redujo de 4% en abril a 3.9% en mayo, aunque todavía permanece por encima del rango meta de entre 1% y 3%.

El cuadro de inflación de mayo muestra que el principal factor detrás del incremento de precios continúa siendo el rubro transporte, cuya variación interanual alcanzó 18.2%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. En contraste, si se excluye el componente transporte del índice de precios sin alimentos y energía, la inflación se reduce a 1.6%, nivel que se encuentra dentro del rango objetivo del Banco Central.

Asimismo, los combustibles para vehículos registraron una variación anual de 29.5%, mientras que los combustibles en general aumentaron 14.4% en los últimos doce meses.

Armas destacó que estos resultados respaldan la evaluación del Banco Central respecto a que las presiones inflacionarias actuales responden a choques específicos de oferta asociados al alza de combustibles, mayores costos de transporte y algunos eventos climáticos que afectaron temporalmente el precio de determinados alimentos.

Inflación menor que en otros países

El Programa Monetario también muestra que Perú registró una inflación anual de 3.9% en mayo, por debajo de Estados Unidos (4.2%), Brasil (4.7%) y Colombia (5.8%).

El funcionario recordó que durante marzo y abril la inflación peruana superó temporalmente a la estadounidense debido al impacto de los combustibles y algunos alimentos, situación que se revirtió nuevamente en mayo.

Pocos productos explican el aumento de precios

Otro de los indicadores resaltados por el BCR es el índice de dispersión de la inflación, que permite medir cuántos productos de la canasta familiar presentan incrementos significativos de precios.

En mayo, el 36% de los rubros del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación superior al 3%, porcentaje similar al observado en abril y menor al promedio histórico de 39%.

"Este indicador ratifica lo que hemos dicho antes: el aumento de la inflación que hemos observado y que ha hecho que la inflación se ubique transitoriamente por encima del rango meta tiene que ver con temas puntuales", señaló Armas.

Para el Banco Central, el hecho de que el incremento de precios se concentre en un número reducido de productos confirma que no existe una presión inflacionaria generalizada sobre toda la economía.

Expectativas siguen dentro del rango meta

Las expectativas de inflación para los próximos doce meses aumentaron ligeramente de 2.8% en abril a 2.9% en mayo, aunque permanecen dentro del rango meta del Banco Central.

De acuerdo con la encuesta realizada por la autoridad monetaria, analistas económicos y entidades financieras prevén que la inflación se moderará gradualmente durante los próximos años. Para 2027, las expectativas se ubican entre 2.2% y 2.6%, mientras que para 2028 fluctúan entre 2.2% y 2.5%.

Actividad económica mantiene dinamismo

Respecto al desempeño de la economía, Armas afirmó que los indicadores adelantados continúan mostrando resultados favorables.

Las importaciones de bienes de capital crecieron 24.6% interanual en abril-mayo, mientras que las importaciones de bienes de consumo duradero aumentaron 19%.

Asimismo, el consumo interno de cemento avanzó 11.3% y el IGV interno registró una expansión de 14.4%, reflejando la fortaleza de la demanda interna y de la inversión privada.

En el sistema financiero también se observó un elevado dinamismo. El crédito total creció 18.4%, la liquidez total aumentó 14.5% y el circulante avanzó 12.5%.

"Todo eso se resume en la frase del comunicado que habla de buen desempeño de la actividad económica", concluyó Armas.

El Banco Central proyecta que tanto la inflación total como la inflación sin alimentos y energía retornen gradualmente al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% durante 2027, conforme se disipen los efectos de los choques temporales de oferta.