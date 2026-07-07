BCR: inflación sin alimentos, energía y transporte se ubicó en 1.6% en junio de 2026

Archivo - Perú.- BCR: inflación sin alimentos, energía y transporte se ubicó en 1.6% en junio del 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La inflación interanual fue 4% en junio del 2026, en tanto que la inflación Sin Alimentos y Energía (SAE) de los últimos 12 meses registró 4.5%, señaló hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

"Sin embargo, si se analiza la inflación SAE sin transporte, esta llegó a 1.6% interanual, 3 puntos porcentuales menos que lo registrado por la inflación SAE, asociado al impacto de la variación en los precios del rubro transporte que llegó a 18.3% en los últimos 12 meses", explicó.

El BCR indicó que ello reflejó, a su vez, las alzas en los precios de los combustibles para vehículos registradas en marzo y abril del presente año.

"Asimismo, la variación promedio móvil 3 meses anualizada de la serie desestacionalizada de la inflación SAE sin transporte fue 1.7% en junio del 2026. Esta tasa es mayor a la registrada en el mes previo (1.5%)", sostuvo.

(FIN) NDP/CNA