BCR: inflación en Perú fue menor que en Japón, Reino Unido, EE.UU. y Europa en 2024 y 2025

Andina/Presidente Del Banco Central De Reserva

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde Flores, destacó hoy que el tener una meta de inflación de 2% influye en un tipo de cambio más estable.

Así lo señaló durante su discurso al recibir el grado de Doctor Honoris Causa de parte de la Universidad Andina del Cusco, donde destacó la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú para lograr los resultados en materia de política monetaria.

“Creo que ha facilitado mucho la labor que el Banco Central tenga un objetivo claro: la estabilidad de precios, a eso nos hemos dedicado y segundo la autonomía que hemos tenido”,afirmó.

Refirió que la autonomía para la toma de decisiones del ente emisor es“sumamente importante”,porque permite tomar decisiones que favorecen en el largo plazo la estabilidad monetaria, por cuanto “el ciclo político es diferente al económico”.

“Si uno trata de estimular la demanda y ser popular, da resultados a corto plazo, la economía responde pero después viene la inflación, entonces el ciclo político no corresponde muchas veces con la mejor decisión a largo plazo”,explicó.

“De ahí que la mayor parte de los países de Europa y América hayan adaptado brindar autonomía a sus bancos centrales”, subrayó.

Refirió que las decisiones que toma un Banco Central en materia de política monetaria, no es por estar en contra de los gobiernos de turno, sino por cumplir con su trabajo frente a la inflación.

“Simplemente no es que se esté contra el gobierno, sino que está tomando la decisión para que los precios sean estables, la inflación sea baja y muchas veces no corresponde al ciclo político”,explicó.

En ese sentido, reiteró la importancia de la educación y la meritocracia que permiten al Banco Central de Reserva del Perú, incorporar a los profesionales de las áreas técnicas, a través de la selección de los mejores estudiantes de Economía de las distintas universidades del país, previos cursos que estudian en el ente emisor.

“Felizmente hemos conseguido aislarnos de presiones políticas. Felizmente no he tenido siquiera la oportunidad de decir no. Sencillamente porque no se han atrevido a pedir una recomendación para que nombre a alguien”, afirmó.

“Lo que queremos realmente es que el que entre, sea por sus propios méritos, por su capacidad, no por la recomendación de alguien, por ser pariente de alguien, amigo de alguien”, agregó.

Estabilidad de precios

“Ahora, la estabilidad de precios que hemos conseguido, estamos con el periodo de baja inflación, más largo de toda América Latina, en los países que tienen moneda propia”, destacó Velarde.

Incluso, señaló que en el 2024 y 2025 la inflación ha sido menor que la de Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Europa.

Velarde señaló que la inflación que se vive ahora sube por el choque del precio internacional del petróleo, la interrupción del gas natural en el país y el probable efecto del Fenómeno El Niño en los precios de los alimentos.

“Pero la inflación que ven los bancos centrales es la que no responde a estos choques, es la inflación que responde más a factores de demanda. Osea no podemos hacer nada si sube el precio del petróleo del mundo. De este lado, del banco central no se puede hacer nada”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de los fondos de estabilización para los precios de los combustibles a fin de hacer frente a estos choques externos.

“Pero bueno a la larga felizmente ya están comenzando a corregir los precios de los combustibles y esperamos que se revierta casi todo este año, si la situación de paz obviamente con Irán se mantiene”, enfatizó.

De otro lado, destacó que el Banco Central de Reserva del Perú apunta a una inflación como la que tiene Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Japón, China, qué es de 2%.

“Somos el único país de América Latina con esa meta. No veo por qué los latinoamericanos tienen que aceptar una inflación más alta que los países desarrollados. Lo digo por otros países bien manejados como Chile o Colombia que tienen meta de 3%, Brasil inclusive mayor”, dijo.

“El tener una meta de 2% también ha influido en un tipo de cambio más estable”,enfatizó.

En ese sentido, señaló queel sol se ha fortalecido frente al dólar en casi 5%

desde el 2000.

En ese sentido, enfatizó que la hiperinflación daña la economía de un país. “Para que tengan ustedes una idea, recién en el 2003 recuperamos el ingreso per cápita de 1967”, puntualizó.