BCR: inflación en el Perú retornaría al rango meta de entre 1% y 3% en el 2027

Perú.- INEI: precios al consumidor de Lima Metropolitana disminuyeron 0.16% en mayo del 2026 - Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

La inflación en Perú retornaría al rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) durante el 2027 y se ubicaría alrededor de 2%, conforme se disipen los choques de oferta que actualmente presionan los precios, según las expectativas de analistas y del sistema financiero.

"Se proyecta quetanto la inflación interanual como la inflación sin elementos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección y se ubiquen alrededor de 2% el próximo año, conforme se vayan anticipando los efectos de estos choques de oferta", dijo este viernes el gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, en conferencia de prensa.

-Invierno 2026: Gamarra apostará por prendas ligeras y ofertas ante invierno menos intenso

Las proyecciones a 12 meses, de acuerdo a las expectativas de analistas y empresas, se incrementaron de 2.8% en abril a 2.9% en mayo, por lo que se mantienen dentro del rango meta de inflación.

En dicho contexto,el Banco Central informó ayer que decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%, al considerar que la mayor parte de la inflación responde a factores temporales de oferta y no a un sobrecalentamiento de la demanda interna.

El BCR también precisó quela inflación interanual se redujo de 4.0 % en abril a 3.9% en mayo, mientras que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4.4%, todavía por encima del rango meta. La caída mensual de precios en mayo se explicó principalmente por menores precios de algunos alimentos.

"En el mes de mayo se observa los mismos conceptos que vimos en el mes de marzo y el mes de abril. Esto es que el aumento de la inflación viene siendo causado fundamentalmente por factores actuales de oferta que tienen por tanto un impacto transitorio en la tasa de inflación", añadió Armas.

El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central destacó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin alimentos, energía y excluyendo también transporte, presenta una variación mensual de 0.1% y de 1.6% en los últimos 12 meses, lo que refleja el impacto que ha tenido el alza de los combustibles a nivel internacional.

Además, a nivel general, latasa mensual de inflación fue negativa en mayo al ubicarse en 0.16% por menores precios de algunos alimentos.

"Si bien la inflación sin alimentos y energía se ubica en 4.4%, nótese que el aumento de los precios de transporte o el aumento de los precios de combustibles ha aumentado en los últimos 12 meses en 18.2%. Si quitamos ese aumento y vemos el resto de bienes que conforman el IPC sin alimentos y energía, tenemos que la tasa interanual se ubica en 1.6%. Entonces, esto ratifica la evaluación que se ha venido haciendo, que que hemos visto en la inflación es un factor puntual de oferta", puntualizó.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });