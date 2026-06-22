BCR: Inversión y consumo privado blindan la economía

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Lima 22 Jun. (ANDINA) -

La economía global mantiene su ritmo con un levísimo ajuste al alza para el próximo año, al pasar del 3% al 3.1%. En ese escenario, los vientos internacionales juegan a favor de los mercados emergentes gracias a un cambio drástico en las materias primas, derivado de los acercamientos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos. La cotización del petróleo, que escaló casi 37% tras los ataques norteamericanos, retrocedió 12.3% luego de anunciarse un memorando de entendimiento.

Esta corrección alivia las presiones inflacionarias globales y otorga un respiro crucial para las políticas monetarias de las economías en desarrollo. El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, observa que este choque de oferta no contaminó el resto de los precios locales.

La inflación subyacente peruana, si se aíslan los alimentos, la energía y el transporte, se ubicó en mayo en apenas 1.6%, de modo que se consolida cómodamente dentro del rango meta del banco central.

Indicadores

El dinamismo de la demanda interna sorprende por su vigor. Los indicadores de consumo e inversión privada muestran tasas de crecimiento de dos dígitos que superan las proyecciones más conservadoras del mercado.

La masa salarial formal avanza a un ritmo real de casi 8%, mientras que el empleo privado formal reporta una expansión del 5.4% en el primer cuatrimestre. Este incremento de los ingresos laborales sostiene un consumo privado robusto que se refleja con nitidez en la recaudación tributaria y en las transacciones comerciales.

El funcionario de la autoridad monetaria atribuye la fuerte expansión del dinero circulante a una actividad económica sumamente dinámica, en la que los sectores informales demandan una gran cantidad de efectivo de alta denominación para sus operaciones mayoristas cotidianas.

BCR revisa al alza proyección de crecimiento de la economía peruana a 3.4% para el 2026

La inversión privada corporativa exhibe una notable resiliencia operativa y se convierte en el verdadero soporte del producto bruto interno (PBI), con una proyección de crecimiento anual del 12.5%, señala informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

El primer trimestre cerró con una expansión del 13.2% en los gastos de capital privados, impulsada tanto por el componente minero como por el no minero. Los despachos locales de cemento acumulan varios meses en terreno positivo e indican un avance superior al 11% en el bimestre abril-mayo.

Paralelamente, la importación de bienes de capital trepó al 24.6% en ese mismo período, lo que consolida una tendencia de dos dígitos que comenzó a principios del año anterior.

Estos datos objetivos de la coyuntura sugieren que el gasto privado indexado a la construcción y la ampliación de la capacidad instalada compensan con creces el frío desempeño de la inversión pública, cuyo crecimiento estimado para este período se sitúa en un modesto 1%.

Cuentas externas

Las cuentas externas registran un superávit comercial histórico que batirá todos los registros anteriores.

La balanza comercial acumulada en los últimos doce meses a abril alcanzó los 43,000 millones de dólares, y la autoridad monetaria prevé cerrar el año cerca de los 50,000 millones de dólares. Las exportaciones totales escalarán hasta los 118,000 millones de dólares gracias a unos términos de intercambio excepcionales, los cuales se posicionan como los más altos reportados en los últimos 76 años.

Este superávit en la cuenta corriente, equivalente al 3.9% del producto para este período, no se observaba desde finales de la década de 1970. El flujo masivo de divisas presiona la apreciación de la moneda local.

El BCR intervino activamente en el mercado cambiario para esterilizar este exceso de liquidez y moderar la volatilidad mediante la compra de 685 millones de dólares en una sola jornada posterior al proceso electoral.

Factor climático

El principal riesgo operativo que ensombrece este panorama macroeconómico es la inminencia del Fenómeno El Niño Costero, calificado como fuerte por los comités científicos. Las proyecciones meteorológicas alertan sobre anomalías térmicas severas en el océano Pacífico que se prolongarán hasta el verano del próximo año.

El ente emisor estima que el impacto agregado de este choque climático restará entre el 0.7% y el 0.8% al crecimiento económico de este período, y entre el 0.8% y el 0.9% para el año venidero.

Los sectores primarios sufrirán la mayor contracción productiva. El PBI primario retrocederá un 1.6% debido al desplome de la actividad pesquera, a causa de la cancelación de temporadas de captura y de las anomalías climáticas que afectan los rendimientos del sector agropecuario. La minería metálica será el único componente primario que logrará mantenerse en terreno positivo, con un leve avance del 0.3%, estima Velarde.

La resiliencia de las actividades no primarias será el factor determinante para mantener la meta de crecimiento del producto en el 3.4%. La manufactura secundaria, el comercio y los servicios avanzarán a una tasa conjunta del 4.7%, lo que amortiguará el impacto del clima.

Variables

En el frente monetario, la tasa de interés de referencia se mantiene en el 4.25%, precisa Velarde.

El titular del BCR descarta un sesgo de endurecimiento al cierre del año; para ello, argumenta que la inflación ya ingresó al rango meta y que las presiones actuales corresponden a choques de oferta transitorios que no justifican elevar el costo del dinero.

Las reservas internacionales netas (RIN) por más de 100,000 millones de dólares y la deuda pública más baja de la región garantizan la solvencia financiera del país para absorber perturbaciones externas.

El desafío reside en transformar este superávit de divisas y la resiliencia del consumo en motores de desarrollo de largo plazo, a fin de disipar la incertidumbre política y destrabar grandes proyectos mineros de cobre que consoliden la sostenibilidad fiscal e incrementen el crecimiento potencial frente a los ciclos climáticos venideros.

Fortaleza monetaria

El desempeño del mercado cambiario nacional refleja un blindaje macroeconómico singular frente al entorno de América Latina.

Mientras diversas economías regionales experimentaron una fuerte presión sobre sus signos monetarios, con depreciaciones que van desde el 70% hasta un crítico 200% en coyunturas de marcada aversión al riesgo, la moneda local se revalorizó un 3.5% ante la divisa estadounidense.

El presidente del BCR, Julio Velarde, puntualiza que el comportamiento del sol guarda un correlato técnico muy similar al patrón estructural del euro.

La estrategia institucional no busca alterar las tendencias de fondo fijadas por el mercado global, sino atenuar las fluctuaciones extremas del día a día, precisa Velarde.

Para neutralizar las presiones de la copiosa liquidación de efectivo, las compras de esterilización ejecutadas a mediados de junio alcanzaron un acumulado de 640 millones de dólares en intervenciones directas en la mesa de negociación.

Detalles

- El BCR mantiene la perspectiva de crecimiento mundial para el 2026 y se revisa al alza en el 2027.

- Las presiones inflacionarias aumentaron las expectativas de una postura monetaria más restrictiva.

- Se revisan al alza los precios de metales y a la baja el petróleo.

- El Perú mantiene una sólida posición externa.

- La inflación aumentó en marzo y abril por choques de oferta relacionados con el precio de los combustibles y el transporte. Se prevé que regrese al rango meta a inicios del 2027.

- Los supuestos de la proyección incluyen un fenómeno El Niño Costero fuerte que se prolongará hasta el próximo verano y un entorno de estabilidad macroeconómica.

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