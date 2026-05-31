BCR: inversión privada creció 13.2% en el primer trimestre del 2026

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 31 May. (ANDINA) -

La inversión privada registró un crecimiento de 13.2% en el primer trimestre del 2026, impulsada principalmente por la expansión a dos dígitos de la inversión no residencial, sostenida por la aceleración de la inversión minera y el buen desempeño del rubro no minero, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

"La inversión no residencial aumentó 16% impulsada principalmente por el incremento de la inversión minera en 41.2%, su mayor tasa desde el 2011, excluyendo el rebote estadístico del 2021", señaló.

"También destacó el avance de proyectos de infraestructura en el sector de transporte, como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chavez, la Línea 2 del Metro de Lima y proyectos viales en las carreteras IIRSA Norte y Red Vial N° 6", agregó.

El BCR indicó que, en el segmento residencial, la inversión pasó de crecer 5.3% interanual en el cuarto trimestre del 2025 a 7.3% en el primer trimestre del presente año.

"Reflejando el dinamismo del segmento autoconstrucción y del sector inmobiliario, en un entorno de aumento del empleo y de los ingresos reales en el mercado laboral formal, a lo que se sumaron las mayores colocaciones de créditos hipotecarios", sostuvo.

(FIN) NDP/CNA