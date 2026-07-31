BCR: liquidez del sector privado creció 16,4% interanual en junio de 2026

Archivo - Perú.- BCR: indicadores adelantados muestran buen desempeño económico en mayo - Andina - Archivo

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El crecimiento de la liquidez del sector privado en Perú, que comprende el circulante y los depósitos, alcanzó una tasa interanual de 16,4% en junio de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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El resultado estuvo explicado por el incremento de 16.9% de la liquidez en moneda nacional durante junio, aunque ligeramente por debajo del 17.3% registrado en mayo. Asimismo, la liquidez en dólares aumentó 14.9% interanual, superando el crecimiento de 12.9% observado el mes previo.

En términos mensuales, la liquidez del sector privado registró un avance de 0.3% en junio. Por tipo de moneda, la liquidez en soles retrocedió 1.2%, mientras que la denominada en dólares aumentó 4.4%.

Por componentes, el circulante mostró un crecimiento interanual de 17.9% en junio y una expansión mensual de 0.3%.

En tanto, los depósitos del sector privado crecieron 16.8% interanual en junio, acelerándose respecto al avance de 16.2% registrado en mayo frente al mismo mes del año anterior.

El BCR señaló que este desempeño reflejó una mayor preferencia por los depósitos a la vista y de ahorro, que registraron incrementos interanuales de 27.5% y 17.3%, respectivamente.

Asimismo, los depósitos del sector privado reportaron una variación mensual positiva de 0.3% durante junio.